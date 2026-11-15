Борис Джонсън разкри: Лавров ме напи в Москва, беше ужасно!

Бившият британски премиер Борис Джонсън реши да открехне вратата на злополучната си среща с външния министър на Русия Сергей Лавров, когато двама се видяха в Москва преди 9 години.

Срещата се провежда две години преди Джонсън да стане министър-председател на Обединеното кралство. През 2017 година все още е външен министър в консервативния кабинет на Тереза Мей. Отива в Кремъл, за да договаря ядрената програма на Иран и Световното по футбол в Москва, което се проведе през 2018 година

Опитах се възстановя отношенията с Москва, но опитът завърши с катастрофа, заяви Джонсън в подкаста Tres Respuestas, цитиран от RBC.

Лавров ме накара да изпия огромно количество водка и точно пред една много гореща камина. Беше буквално като някакво наказание във викторианско частно училище," каза британският бивш премиер.

Джонсън добави: "Беше ужасно и не стигнахме никъде."

Посещението било и първо и последно за Джонсън, а раздразнението от напиването го държи и до днес. Той е един от най-големите защитници на Украйна и президента Зеленски.