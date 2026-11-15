7 коледни украси привличат богатството тази година

Коледната елха може да бъде не само красива празнична украса, но и символ на богатство, късмет и семейно щастие. Според древната китайска философия фъншуй мястото, на което я поставяме, както и цветовете на украшенията имат особено значение. Съществуват седем декоративни елемента, които традицията свързва с благополучието и положителната енергия. Испаноезичното списание „Ванидадес“ разкрива как да подготвим дома за Коледа 2026, така че празничната украса да символизира просперитет и ново начало.

Двете най-добри места за коледната елха

Според фъншуй разположението на коледното дърво е също толкова важно, колкото и неговата украса. В традиционната система Багуа югоизточната част на жилището се свързва с богатството и материалното благополучие. Затова тя се смята за особено подходяща за поставяне на елхата, когато желанието е да се привлече финансов късмет.

Източната част на дома пък символизира семейството, здравето и развитието. Елха, поставена в тази зона, според вярванията подкрепя хармонията между близките и създава благоприятна атмосфера за новата година. Препоръчват се зелени, златисти и дървени украшения, но конкретното разположение зависи и от използваната школа на фъншуй. Важно е дървото да не пречи на свободното преминаване и да бъде далече от отоплителни уреди.

Седем украси, които символизират богатство и късмет

Първият препоръчван елемент е коледният венец от борови клонки, поставен на входната врата. Вечнозелените растения символизират жизненост, устойчивост и растеж, а входът се възприема като мястото, през което енергията навлиза в дома. Венецът може да бъде допълнен със златисти и червени детайли.

Вторият елемент са златните коледни топки, които се свързват с богатството и успеха. Кръглата им форма символизира единството и непрекъснатостта. Третият са малките метални звънчета, за предпочитане в златисто или сребристо, които могат да се поставят край входната врата. Според някои тълкувания на фъншуй техният звук символизира движението и обновяването на енергията.

Четвъртата украса е изненадващо обикновена - портокали и мандарини. Техният цвят се свързва с благополучието, а плодовете могат да се подредят в красива купа върху празничната маса. Петият елемент е мекото, топло осветление, което олицетворява стихията огън, радостта и жизнената енергия.

Шестата препоръка е да се използват дървени украшения, шишарки и естествени клонки. Дървото символизира растеж и обновление, а природните материали балансират блясъка на останалата декорация. Седмият елемент са подаръците, опаковани в червена и златна хартия. Червеното традиционно се свързва с късмета и жизнеността, а златното - с богатството и изобилието. Не е необходимо подаръците да бъдат скъпи, защото според традицията важно е символичното им значение.

Какво не бива да правим при украсяването

Фъншуй обръща специално внимание и на реда в жилището. Препоръчва се да не се претрупват стаите с прекалено много играчки, гирлянди и празнични фигурки. Счупените украшения и неработещите лампички трябва да се премахнат, а входната врата да остане свободна и да може да се отваря напълно.

Съчетаването на ярките червени и златни цветове с естествени материали и неутрални тонове се смята за особено подходящо. Вместо прекалено силно осветление се препоръчват меки, топли светлини, които създават уютна атмосфера. Всички тези препоръки произтичат от символиката и традиционните вярвания на фъншуй, а не от доказано въздействие върху финансовото благополучие.