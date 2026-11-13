Сложете чесъна в микровълновата за няколко секунди. Резултатът ще ви изненада

Беленето на чесън може да се превърне в досадно занимание, особено когато рецептата изисква цяла глава или повече скилидки. Тънките люспи често залепват по пръстите, а почистването отнема повече време, отколкото ни се иска. Оказва се обаче, че обикновената микровълнова печка може да реши този проблем само за няколко секунди. Кулинари разкриха лесен трик, който позволява чесънът да се обели почти без усилие, пише бразилското радио Итатияя.

Тайната е в няколко секунди загряване

Методът е изключително прост и не изисква никакви специални приспособления. Необходимо е само да отделите скилидките от главата чесън, да премахнете свободните външни люспи и да ги поставите върху подходяща за микровълнова печка чиния. След това ги загрейте за около 5-10 секунди, изчакайте леко да изстинат и ги притиснете внимателно с пръсти. Люспите трябва да се отделят значително по-лесно, отколкото при обикновеното белене.

Интересното е, че този трик работи благодарение на влагата, която се съдържа в чесъна. При краткото загряване тя се превръща частично в пара и помага на тънката обвивка да се отдели от скилидката. Така вместо да се борите с всяка люспа поотделно, можете да почистите по-голямо количество чесън за много по-кратко време.

Методът може да се приложи и върху цяла глава чесън. В такъв случай кулинарите препоръчват ориентировъчно 20 секунди загряване, но продължителността зависи от мощността на микровълновата печка. Важно е да не се прекалява, защото чесънът може частично да се сготви и да стане твърде горещ за докосване.

Има една особеност, която трябва да знаете

Макар да е изключително удобен, този метод може леко да промени вкуса и консистенцията на чесъна. Причината е, че топлината влияе върху съединенията, които придават характерния му силен аромат и лютивина. Затова трикът е особено подходящ за ястия, които предстои да се варят, задушават или пържат, например супи, яхнии, сосове и месни гозби.

Ако обаче ще използвате чесъна суров, например за чеснов сос, таратор или салата, обикновеното белене е по-добрият избор. Така ще запазите максимално характерния му аромат и острота, които могат да отслабнат при нагряване.

За хората, които нямат микровълнова печка, има още два лесни начина. Първият е скилидката да се притисне леко с плоската страна на широк кухненски нож, след което люспата се отделя с пръсти. Вторият е няколко скилидки да се поставят в буркан с капак и да се разклатят енергично, така че обвивките да се разхлабят от триенето.