Не изхвърляйте портокаловите кори. Сложете ги в оцет и ще се изненадате

Следващия път, когато обелите портокал, не бързайте да изхвърляте корите. Те могат да се превърнат в чудесен помощник за почистването на кухнята и банята, при това почти без никакви разходи. Необходими са само обикновен бял оцет, стъклен буркан и малко търпение. След две седмици ще получите ароматна течност, която помага срещу мазнините, варовиковите отлагания и неприятните миризми. За любопитната домашна хитрина разказва френското списание „Мезон е Траво“, позовавайки се на специалисти по поддръжка на дома.

Защо портокаловите кори имат почистваща сила

Тайната се крие във веществата, които се съдържат в кората на цитрусовите плодове. Едно от тях е лимоненът - естествено ароматно съединение, което помага за разтварянето на мазнините. Когато портокаловите кори престоят достатъчно дълго в оцет, част от техните етерични масла преминават в течността. Така оцетът придобива приятен цитрусов аромат и допълнителни свойства за почистване на замърсени повърхности.

Самият оцет също има важно предназначение. Благодарение на киселинността си той помага за отстраняването на леки варовикови отлагания и следи от сапун. Съчетанието между двете съставки е особено подходящо за ежедневната поддръжка на дома. Портокаловият аромат омекотява острата миризма на оцета, а течността може да се използва за различни задачи в кухнята и банята.

Как да приготвим вълшебната смес

Рецептата е толкова проста, че с нея може да се справи всеки. Не са необходими специални уреди, скъпи продукти или предварителна подготовка. Първо съберете корите от няколко портокала, измийте ги с вода, отстранете останалата по тях плодова месеста част и ги оставете да се отцедят.

След това поставете корите в чист стъклен буркан. Напълнете приблизително половината или повече от съда, без да притискате обелките прекалено плътно. Залейте ги с бял оцет, така че да бъдат изцяло покрити. Затворете добре буркана и го поставете на хладно и тъмно място, например в кухненски шкаф.

Сега идва най-важната част - изчакването. Според специалистите са необходими между 10 и 14 дни, за да могат ароматните вещества от портокаловите кори да преминат в оцета. За още по-наситен цитрусов аромат сместа може да престои две-три седмици. След това прецедете течността през фина цедка и изхвърлете използваните кори.

Полученият концентрат се разрежда с вода в съотношение едно към едно. Например към 200 милилитра ароматен оцет добавете 200 милилитра вода. Налейте разтвора в бутилка с пулверизатор и домашният препарат е готов за използване.

Аспираторът и печката заблестяват

Едно от най-полезните приложения на портокаловия оцет е почистването на кухненските повърхности. Той може да помогне при отстраняването на леките мазни отлагания по котлоните, външните части на аспиратора и плочките около печката. За целта напръскайте подходящата повърхност, оставете течността да подейства за кратко и избършете с мека кърпа. При необходимост повторете обработката.

Особено удобен е за кухненския гръб, където по време на готвене често попадат пръски мазнина. Френското издание посочва и възможността за използване на ароматната смес при поддръжката на някои части на фурната и вентилационните решетки, когато материалите им позволяват почистване с оцет. По този начин обичайните следи от готвенето могат да бъдат отстранявани без необходимост от множество различни препарати.

Чудесен помощник и в банята

Портокаловият оцет има приложение и далеч от кухнята. Той може да бъде полезен за почистването на керамични повърхности, глазирани плочки и стъкло. Особено добър резултат се получава при леки следи от варовик и засъхнал сапун, които често се натрупват около мивката и душа. За тези места е достатъчно да нанесете малко количество от разтвора, да изчакате кратко и след това да почистите с мека кърпа.

Разтворът е подходящ и за огледала. Малко количество върху кърпа може да помогне за отстраняването на петна и отпечатъци, след което повърхността се подсушава. Друго приложение са повърхностите от неръждаема стомана, устойчиви на оцет. При правилно почистване и подсушаване те могат да възвърнат блясъка си, без да остават неприятни следи.

Малка хитрина срещу неприятните миризми

Едно от най-интересните приложения на домашния препарат е почистването на кофата за боклук. Дори когато изхвърляме отпадъците редовно, по вътрешните стени на коша могат да останат следи от течности, храна и други замърсявания, които създават неприятна миризма. С течение на времето тя може да се задържи дори след смяната на плика, особено през топлите месеци.

Напръскайте вътрешността с портокаловия разтвор, избършете добре и оставете коша да изсъхне, преди да поставите нов плик. Оцетът помага за отстраняването на замърсяванията, а цитрусовият аромат оставя усещане за свежест. Точно тази комбинация прави хитрината толкова популярна сред любителите на домашните почистващи средства.

Кои повърхности да пропуснем

За най-добър резултат ароматният оцет трябва да се използва върху повърхности, които понасят киселинни почистващи средства. Не е подходящ за естествен камък като мрамор, гранит и варовик, както и за восъчно обработено дърво, алуминий и чугун. При деликатни мебели и кухненски плотове първо изпробвайте малко количество върху незабележимо място.

При почистването е важно да се съобразявате и с материалите, от които са направени уредите и мебелите. Оцетът никога не се смесва с белина, съдържаща хлор, тъй като могат да се отделят опасни газове. Затова домашната смес се използва самостоятелно, а не като добавка към други почистващи препарати.

Колко дълго може да съхраняваме домашния препарат

Приготвеният разтвор може да се съхранява до три месеца в добре затворена и надписана бутилка, прибрана далеч от деца и домашни любимци. Най-подходящо е мястото да бъде хладно и защитено от пряка слънчева светлина. Ако външният вид или миризмата на течността се променят необичайно, можете да приготвите нова смес.

Рецептата позволява да използвате обелки, които иначе биха попаднали в коша, и да намалите разходите за ежедневното почистване на дома. Вместо да купувате отделен препарат за всяка задача, можете да си осигурите един практичен помощник за редица подходящи повърхности. А приятният аромат на портокал е допълнителен бонус към домашната хитрина.