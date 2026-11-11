Кардиолози посочиха най-полезното кафе за сърцето. Тайната е в приготвянето

Любителите на кафето могат да направят любимата си напитка по-благоприятна за сърцето само с една проста промяна в начина на приготвяне. Според мащабно норвежко изследване кафето, преминало през хартиен филтър, има предимство пред нефилтрираните разновидности. Причината е, че филтърът задържа вещества, които могат да повишат нивата на лошия холестерол в кръвта. За резултатите и препоръките на кардиолозите разказва френското издание „750 грама“.

Защо хартиеният филтър е толкова важен

Не всички начини за приготвяне на кафе имат еднакво въздействие върху организма. Основната разлика е свързана с две естествени съединения в кафените зърна - кафестол и кахвеол.

Тези вещества се съдържат в маслата на кафето и могат да повишат нивата на LDL холестерола, известен като лош холестерол. Неговото натрупване в кръвта е свързано с по-висок риск от образуване на плаки по стените на артериите.

Именно тук хартиеният филтър има съществено предимство. При преминаването на горещата вода през смляното кафе той задържа голяма част от маслените съединения, преди те да попаднат в чашата.

Така получената напитка съдържа значително по-малко кафестол и кахвеол в сравнение с кафето, приготвено без хартиен филтър.

Над 500 000 души участвали в изследването

Заключенията се основават на мащабно норвежко проучване, публикувано през 2020 г. в научното списание „Юръпиън джърнъл ъв превентив кардиолоджи“.

Изследователите са проследили здравословното състояние на над 508 000 мъже и жени на възраст между 20 и 79 години. Наблюдението е продължило средно около две десетилетия.

Резултатите показали, че хората, които редовно консумират филтрирано кафе, имат по-ниска обща смъртност в сравнение с употребяващите нефилтрирано кафе.

Най-благоприятните показатели били установени при участниците, които изпивали между една и четири чаши филтрирано кафе дневно.

Учените обаче подчертават, че това е установена статистическа връзка, а не доказателство, че самото кафе предпазва от сърдечносъдови заболявания. Върху здравето влияят и храненето, физическата активност, тютюнопушенето и общото състояние на организма.

Турско кафе, еспресо или филтрирано - каква е разликата

При турското кафе, което се вари директно във вода, значителна част от естествените масла остават в напитката. Подобно е положението при кафето, приготвено с френска преса, където металната цедка не задържа същото количество маслени вещества като хартиения филтър.

Еспресото заема междинна позиция. Съдържанието на кафестол зависи от начина на приготвяне, количеството използвано кафе и броя изпити чаши.

Филтрираното кафе се отличава с това, че значително ограничава преминаването на тези съединения в готовата напитка. Затова се разглежда като особено подходящ избор за хората, които следят нивата на холестерола си.

Европейските препоръки за профилактика на сърдечносъдовите заболявания също обръщат внимание на разликата между филтрираното и нефилтрираното кафе.

Колко чаши дневно са подходящи

Според цитираните от френското издание европейски препоръки консумацията на три-четири чаши кафе дневно обикновено се смята за приемлива за повечето здрави възрастни.

Индивидуалната поносимост към кофеина обаче е различна. При някои хора той може да предизвика сърцебиене, безсъние или временно повишаване на кръвното налягане.

За хората, които редовно пият по няколко кафета на ден или имат повишен холестерол, преминаването към хартиен филтър е лесен начин да ограничат приема на кафестол и кахвеол.

При този метод не са необходими специални добавки или промени в самото кафе. Достатъчно е напитката да бъде приготвена в кафемашина с хартиен филтър или чрез ръчно филтриране.