Стомахът ще ви благодари! Шест чая помагат много на храносмилането

Чаша ароматен чай може да бъде много повече от приятно средство за сгряване в студените дни. Някои напитки съдържат вещества, които подпомагат храносмилането, намаляват стомашния дискомфорт и създават благоприятни условия за полезните бактерии в червата. Специалисти посочиха шест вида чай, които могат да бъдат особено полезни при подуване, газове, гадене и тежест след хранене. Сред тях има както добре познати билки, така и по-необичайни предложения, съобщава американското здравно издание „Вериуел Хелт“.

Джинджифилов чай - срещу гадене и тежест в стомаха

Джинджифилът е сред най-добре проучените природни средства за облекчаване на някои храносмилателни оплаквания. Той съдържа активни съединения с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които могат да окажат благоприятно въздействие върху стомашно-чревния тракт.

Според изследванията джинджифилът може да помогне при гадене, стомашен дискомфорт, подуване и спазми. Някои проучвания показват, че той подпомага и придвижването на храната през стомаха.

Приготвянето на напитката е лесно. Няколко тънки резенчета пресен джинджифил се заливат с гореща вода и се оставят да се запарят за около 5-10 минути. Може да се използва и готов чай.

Напитката е подходящ избор след по-обилно хранене, когато се появят неприятно усещане за тежест или леко гадене.

Ментов чай - облекчава подуването и спазмите

Ментата е сред най-популярните билки за стомашен комфорт. Нейните активни съставки могат да отпускат гладката мускулатура на храносмилателния тракт и така да облекчават някои видове спазми и болки.

Специалистите посочват, че ментата може да бъде полезна при подуване и дискомфорт, свързани със синдрома на раздразненото черво.

Важно уточнение е, че най-солидните научни доказателства са за специално приготвени капсули с ментово масло, а не за обикновена чаша чай. Въпреки това топлата напитка може да донесе облекчение на някои хора.

Ментовият чай е и приятна алтернатива на сутрешното кафе, особено за хората, които искат да ограничат кофеина.

При склонност към киселини и гастроезофагеален рефлукс обаче ментата може да засили оплакванията.

Комбуча - ферментирал чай с полезни микроорганизми

Едно от по-необичайните предложения е комбучата. Това е ферментирала напитка, която обикновено се приготвя от чай, захар и култура от бактерии и дрожди.

В процеса на ферментация се образуват органични киселини и различни биологично активни вещества. Някои видове комбуча съдържат и живи микроорганизми, които могат да взаимодействат с чревната микрофлора.

Според „Вериуел Хелт“ комбучата е интересна възможност за хората, които искат да разнообразят храненето си с ферментирали продукти.

Тя съдържа антиоксиданти и други вещества, свързани с процеса на ферментация. Доказателствата за конкретни ползи върху човешкото храносмилане обаче все още са ограничени.

При покупка специалистите препоръчват да се избира продукт с малко добавена захар. Тъй като напитката е газирана, при някои хора тя може да засили подуването.

Чай от куркума - помощник срещу възпалителните процеси

Куркумата е добре позната като подправка, но може да се използва и за приготвяне на ароматна топла напитка.

Основната й активна съставка е куркуминът, който притежава антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Някои научни изследвания свързват куркумина с облекчаване на симптоми като газове, подуване и дискомфорт след хранене. Има данни и за възможно благоприятно влияние върху състава на чревната микрофлора.

За приготвянето на чая може да се използва малко количество куркума на прах или пресен корен, запарен в гореща вода.

Специалистите уточняват, че резултатите от проучванията с концентриран куркумин не могат автоматично да се пренасят върху обикновения чай. Приемът на големи количества куркума или хранителни добавки с куркумин изисква повишено внимание, особено при прием на лекарства.

Черен чай - изненадващи ползи за чревната микрофлора

Черният чай е една от най-разпространените напитки в света. Освен че ободрява, той съдържа полифеноли, включително флавоноиди, които могат да окажат благоприятно влияние върху бактериите в червата.

Някои изследвания показват, че редовната консумация на черен чай е свързана с промени в състава на чревната микрофлора.

Тези микроорганизми участват в преработването на храната и имат значение за нормалното функциониране на храносмилателната система.

Черният чай обаче съдържа кофеин. Затова хората, които са чувствителни към него или имат проблеми със съня, трябва да внимават с количеството, особено в късните часове.

Чай от корен на глухарче - храна за полезните бактерии

Последното предложение е по-малко познато, но представлява интерес за специалистите по хранене.

Коренът на глухарчето съдържа инулин - вид пребиотични фибри, които служат като хранителен източник за определени полезни чревни бактерии.

Инулинът може да подпомага нормалната работа на чревната микрофлора. Коренът съдържа и растителни вещества с антиоксидантни свойства.

Чаят от глухарче има леко горчив вкус и може да се приготви от изсушен корен, предназначен за хранителна употреба.

Има обаче важно ограничение. Инулинът при някои хора може да усили газовете и подуването, особено когато се приема в по-големи количества.

Освен това глухарчето може да взаимодейства с определени лекарства. Затова хората, които приемат медикаменти редовно, е добре да се консултират с лекар, преди да започнат да употребяват такъв чай.

Как да извлечем най-голяма полза от напитките

Специалистите от „Вериуел Хелт“ подчертават, че доброто храносмилане зависи не само от избора на напитка. Важни са храненето, движението и достатъчният прием на течности.

Меню, богато на плодове, зеленчуци и други източници на фибри, подпомага разнообразието на полезните микроорганизми в червата. Редовната физическа активност също е свързана с по-добра работа на храносмилателната система.

Ограничаването на алкохола и поддържането на добра хидратация са допълнителни полезни навици.

Шестте чая могат да бъдат приятно допълнение към ежедневното меню, но не заместват медицинското лечение. При постоянни болки, продължителни храносмилателни проблеми или необясними промени в изхожданията е необходима лекарска консултация.