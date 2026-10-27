Две чаши кафе на ден крият изненадваща полза. Учените разкриха тайната

Любителите на кафето имат сериозна причина да не се отказват от любимата си сутрешна напитка. Голямо американско изследване установи, че хората, които пият по две-три чаши кафе дневно, имат със 17% по-нисък риск от смърт в сравнение с онези, които изобщо не консумират напитката. Ползата обаче зависи и от начина на приготвяне - черното кафе се оказва най-добрият избор, докато обилното добавяне на захар и сметана може да намали благоприятния ефект. Резултатите са публикувани в научното списание „Джърнъл ъф Нутришън“ и представени от американския университет „Тъфтс“, а унгарското издание „Блик“ отново насочи вниманието към тях.

Колко чаши кафе са най-полезни

Американските учени са анализирали данните на 46 222 души на възраст над 20 години. Изследването обхваща информация за хранителните им навици, събирана между 1999 и 2018 г., която е съпоставена с националната статистика за смъртността.

През периода на наблюдение са регистрирани 7074 смъртни случая. Оказало се, че при хората, които изпиват между една и две чаши кафе дневно, рискът от смърт по различни причини е с приблизително 16% по-нисък.

При консумация между две и три чаши разликата достига 17%. Увеличаването на количеството над три чаши обаче не носи допълнително понижение на риска.

Една добавка може да промени всичко

Особено интересни са резултатите за начина, по който хората предпочитат да пият кафето си. Изследователите сравнили черното кафе с напитките, съдържащи различни количества захар, мляко и сметана.

При черното кафе и това с минимални количества добавена захар и наситени мазнини рискът от смърт бил с около 14% по-нисък спрямо хората, които не пият кафе.

При напитките с много захар и наситени мазнини подобна статистически значима връзка не е установена.

Според учените за малко количество захар се приемат под 2,5 грама на стандартна чаша от около 240 милилитра, което е приблизително половин чаена лъжичка.

Какво казват учените

Професор Фанг Фанг Джан от университета „Тъфтс“, която е сред авторите на изследването, обяснява, че потенциалните ползи от кафето вероятно са свързани с биологично активните вещества в напитката.

Според нея резултатите показват, че добавянето на големи количества захар и наситени мазнини може да отслаби тези благоприятни ефекти.

Учените не установяват убедителна връзка между пиенето на кафе и по-ниската смъртност от онкологични заболявания. Данните показват и че при консумация над три чаши дневно отслабва установената благоприятна зависимост по отношение на сърдечносъдовата смъртност.

Означава ли това, че кафето удължава живота

Изследователите предупреждават, че резултатите не доказват пряка причинно-следствена връзка. Наблюдаваната по-ниска смъртност може да се влияе и от други фактори, включително храненето, физическата активност и общото здравословно състояние.

Затова кафето не трябва да се възприема като гаранция за дълголетие. Важни остават умерената консумация, качественият сън и индивидуалната поносимост към кофеина.

За хората, които обичат сутрешното си кафе, посланието на учените е обнадеждаващо - една-две чаши могат спокойно да останат част от ежедневието, стига напитката да не се превръща в захарен десерт.