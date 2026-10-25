Радев: Държавата се връща във функциите си. Премиерът разкри провокация (ВИДЕО)

Министър-председателят Румен Радев упражни правото си на глас и коментира пред журналисти горещите теми в страната.

Премиерът не потвърди, че ще приеме желанието на директора на Националната служба за охрана да напусне поста си. „Искам да видя резултатите от разследването”, подчерта той. Ген.-майор Емил Тонев депозира оставката си заради случая, при който негов служител избута журналиста Соня Колтуклиева. След инцидента тя беше в болница, а охранителят на председателя на Народното събрание беше задържан.

Политическите партии в опозиция в българския парламент работят все по-координирано, но се срамуват да го признаят, каза Радев по отношение на оставката на председателя на НС Михаела Доцова, която опозицията поиска.

И когато те видяха тази провокация - това определено е провокация, я истеризираха до максимално възможна степен с надеждата да се вдигне една обществена вълна на възмущение и след тази димка те вече да легализират пред обществото своята сглобка с искането на оставка на председателя на НС. Този план пропадна, отсече Радев.

„Вие спомняте ли си годините на прехода? Тогава тези снакови убийства не само, че не се разкриваха, извършителите се прикриваха от полицията и държавата. Сега нещата са коренно различни. Вие виждате, че за убийството в Пловдив бяха необходими по-малко от 24 часа. Убийството на Слави Бинев беше разкрито за по-малко от час. Държавата се връща в своите функции“, заяви той по отношение на убийството в събота.

"Най-вероятно, има такава възможност, такива убийства да продължат и в бъдеще. Усеща се, че олигархията губи контрол върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. Когато ресурсите намаляват, противоборствата се изострят“, предупреди той.

Радев се закани, че държавата ще бъде още по-активна в разкриването и възмездието.

Искам да се обърна към всички тези, които възнамеряват да решават своите проблеми чрез отнемане на човешки живот - държавата ще бъде още по-активна в разкриването на тези престъпления, увери Радев.

„Какво разбирате под битов инцидент? Става въпрос за преразпределение на пари. Явно нещата ще излязат наяве. Но това, по което работят разследващите, най-вероятно става въпрос за доста пари. Ще стане ясно“, каза още премиерът и увери, че МВР работи по всички версии за убийството на Слави Бинев.

Радев нарече „провокация“ случката с Михаела Доцова и Соня Колтуклиева.

Радев отрече категорично правителството и МВР да имат нещо общо със свалянето на сатирични страници в социалните мрежи. „Ние с хумор, сатира и забава в черни краски не се занимаваме. Ако докладите към Meta са станали прекалено много за нарушаване на елементарна етика, това вече е друг въпрос. Но правителството няма нищо общо с това събитие“, подчерта той.

Според него едва ли инцидентът с Колтуклиева и гард на НСО може да повлияе на президентските избори.

„Но вие отваряте ли вратие на колите на НСО? Защо не ги отваряте? Мога да кажа, че тук предстои разследването да покаже какво и как се е случуило. Но не съм видял досега нито в България, нито в друга държава, медийни брифинги да се провеждат в колите в съответната национална служба за охрана. Извън професионалните журналистически стандарти, извън журналистическата етика няма медии и журналисти. Отвъд е едно поле за други актьори, жанрове и сценарий“, коментира премиерът.

Премиерът заяви още, че Илияна Йотова никога не се е страхувала от предизборен дебат. „Вие нима не познавате достатъчно добре г-жа Йотова за тези години? Нека всеки, който дръзне да излезе на дебат срещу нея, той да си мисли как ще излезе от него“, посочи той.