Премиерът гласува. И отправи призив към българите

Министър-председателят Румен Радев гласува с машина на изборите за президент и вицепрезидент. Той упражни правото си на глас малко след 12 часа, в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“.

Снимка: БГНЕС

„Най-вероятно няма да имаме президент от първи тур, защото избирателната активност все още е ниска”, каза премиерът.

Той призова хората да гласуват, защото „колкото по-масов е вотът, толкова по-легитимен е изборът”. „Аз гласувах за това да имаме действена и отговорна пред българските граждани президентска институция за това националният интерес да бъде императив за всички институции”, посочи Радев. По думите му в непредвидимите времена, в които живеем, е важно президентът да има знания, опит и ясни позиции и принципи, готов да ги отстоява.

Министър-председателят не видя неубедителност на кандидатите зад ниската избирателна активност. „По-скоро тази кампания беше базирана на компромати, инсценировки – кална кампания. Затова се отблъснаха избирателите. Друго, което демотивира гражданите, е чувствителната преднина на първия пред втория кандидат”, смята Радев.

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