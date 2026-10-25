Изненада на изборите. Празни секции в три държави

Крайно ниската избирателна активност е една от изненадите на президентските избори днес. Празни секции в три държави, отчетоха кореспондентите на различните радиа и телевизии у нас.

Празни секции са изненадата на гласуването в Турция за президентските избори, съобщава специалният пратеник на БНР в южната ни съседка Мария Петрова.



Много ниска активност характеризира гласуването в Турция. В секцията в квартал "Авджълар" в Истанбул, която беше с най-много гласували в мегаполиса на парламентарните избори през април, 1400 души, към 11 ч. бяха гласували само 41 избиратели. В секцията във "Фирузкьой" в мегаполиса към 10 ч. единствените гласували са били членовете на секционната комисия.



Информация за слаба активност получаваме и за останалите секции в мегаполиса, както и за Бурса, Измир, Одрин, Чорлу и останалите секции в Тракия. В секцията в Одрин към 10 ч. гласувалите са били 15 души, а в Измир има по 25 гласували в секциите.



Избиратели в "Авджълар" изтъкнаха, че не са могли да намерят правилна информация за разположението на секциите, въпреки че данните са публикувани на сайта на генералното ни консулство в Истанбул и на интернет страницата на външно министерство.



На места някои избиратели се отказват да гласуват, когато разберат, че трябва да попълнят заявление за гласуване пред членовете на секционните избирателни комисии.



"В източния лондонски квартал "Баркинг", в който гласуват много българи, този път е по-спокойно от обичайното. За многото години, в които съм отразявал избори, за пръв път виждам толкова малко хора", съобщи Веселин Паунов, кореспондент на БНР в Обединеното кралство, където сънароднитеците ни днес гласуват в 82 избирателни секции.



Това може да се дължи и на факта, че изборите не се провеждат в българското училище, където хората са свикнали да гласуват, обясни той.



"Двете секции в квартала са в училище, в големи и просторни помещения, има две машини за гласуване. Времето е слънчево", разказа още Паунов.

Българите обикновено са по-активни в края на изборния ден, тъй като много от тях работят, коментира Веселин Паунов.



Той допуска, че би могло да има известни затруднения заради изискването декларациите за гласуване да се попълват пред член на комисията, а не както досега още на опашката.



Изключително ниска е избирателната активност в Германия към момента – почти рекордно ниска.



До 11 часа в изборните секции в Берлин са регистрирани едва 300 души, които са гласували, като в тази бройка влизат и членовете на изборните комисии.



В Берлин българите гласуват в 5 секции, като в 3 от тях има по 2 машини за гласуване. Това е един от градовете с най-голяма българска общност в Германия – 30 хил. българи живеят в германската столица.



А Германия е държавата с най-голямата българска общност в Европа – над 420 хил. българи. Те гласуват в 70 секции в 49 града.