Асен Василев прочете изборите като дявола евангелието

Както Дяволът чете Евангелието, така и лидерът на ПП Асен Василев направи своя прочит на изборните резултати. Той коментира вота минути, след като Илияна Йотова постигна историческия успех да стане първата жена, пряко избрана от българския народ за президент на Републиката. По предварителни данни тя печели изборите с над 51,6 на сто от гласовете – повече от 8 пункта или с над 170 000 гласа повече от Андрей Гюров. Според социолозите победата е стабилна и убедителна.

Вместо загуба на Гюров и Кандев Асен Василев видя успех. Почти удвояваме резултата си от първия тур, каза Василев и обяви, че партиите, които подкрепят Йотова – „Прогресивна България“, БСП, „Възраждане“ и „Величие“ били загубили 800 000 гласа, защото за тях на парламентарните избори бюлетина пуснали общо 1,8 милиона българи, сега за Йотова гласа си са дали над 1 милион българи. За Василев явно е много удобно да пренебрегва факта, че президентските избори са изцяло мажоритарни и вотът на над милион българи за Йотова е безспорен и категоричен успех.

Василев призна, че в тази кампания не е достигната достатъчно голяма мобилизация на избирателите.

Той изцяло омаловажи подкрепата на ГЕРБ и Борисов за Гюров като заяви, че колкото хора от ГЕРБ са излезли на първи тур, толкова са го направили и сега, затова рамото за Гюров било проформа. Минути по-късно той бе опроверган от шефката на "Алфа рисърч" Боряна Димитрова, която заяви, че 70 на сто от избирателите на ГЕРБ, които днес са отишли до урните, са пуснали бюлетина за Андрей Гюров. Подкрепата на Борисов бе отчетлива, каза Димитрова.

Асен Василев все пак призна загубата на Гюров. Очаквам резултатът между него и Йотова да е по-близък, но не очаквам обрат в това кой печели изборите, каза Василев.

Но обяви, че вотът бил червен картон за управляващите. В този момент Василев получи куп удобни журналистически въпроси дали ПП започва да прави протести срещу властта.

ПП следва собствен политически курс, ПП е втора партия без гласовете на ДБ, ще работим българските граждани да бъдат максимално защитени, каза Асен Василев, разграничавайки се дори от собствените си партньори в дясната коалиция. Накрая Василев започна да плаши с протести. Ако хората не са доволни от това, което показва бюджетът, могат да го изразят на площада, обяви Асен Василев.

Настимир Ананиев, който е част от умнокрасивитета, видя в поведението на Асен Василев опит да стане лидер на дясното пространство, защото е изпреварил с коментарите си щаба на Гюров. Не се прави така, отсече Ананиев.