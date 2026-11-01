Илияна Йотова пише нова страница в историята на България

Илияна Йотова е на прага на историческа победа, която ще я превърне в първата жена, избрана пряко от българските граждани за президент на републиката. Първите екзитполове от балотажа на 1 ноември показват убедителна преднина за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Тя печели изборите с над 51,6% или - с над 8 процентни пункта и над 170 000 гласа повече от Андрей Гюров

Йотова вече е първата жена държавен глава в историята на страната, след като на 23 януари 2026 г. пое президентските правомощия след оставката на Румен Радев. Сега тя получава и собствен мандат чрез пряк избор - исторически момент за институция, създадена у нас през 1990 година.

Началото на президентската институция

Историята на президентската институция започва на 3 април 1990 г., когато Народното събрание избира Петър Младенов за председател (президент) на републиката. Той остава на поста само няколко месеца и подава оставка през юли същата година. На 1 август 1990 г. Великото народно събрание избира Желю Желев, който става първият демократично избран държавен глава след промените от 1989 г.

Желю Желев печели и първите преки президентски избори през януари 1992 г. и остава начело на държавата до 1997 г. Наследява го Петър Стоянов, който е президент от 1997 до 2002 г. След него идва Георги Първанов, спечелил два последователни мандата и управлявал от 2002 до 2012 г.

Росен Плевнелиев заема поста от 2012 до 2017 г., а след него президент става Румен Радев. Той печели изборите през 2016 г. и е преизбран през 2021 г., но прекратява предсрочно втория си мандат през януари 2026 г. Тогава президентският пост е поет от дотогавашния вицепрезидент Илияна Йотова.

От вицепрезидент до историческа победа

Преди да застане начело на държавата, Илияна Йотова беше вицепрезидент в продължение на девет години. Двамата с Румен Радев спечелиха президентските избори през 2016 и 2021 г. Преди това Йотова беше журналист, народен представител и евродепутат в периода 2007-2017 г.

Днес Йотова постига още едно историческо първенство. Според първите екзитполове тя води на президентския балотаж с подкрепа между 50,7% и 52,5%. Ако резултатите бъдат потвърдени от ЦИК, България ще има първата жена, спечелила пряк президентски избор.