Червените, зелените и жълтите чушки не са еднакви. Каква е разликата?

Червените, зелените и жълтите чушки изглеждат като разновидности на един и същи зеленчук, но цветът им разкрива важни разлики във вкуса, хранителните вещества и начина на приготвяне. Червените са най-сладки и особено подходящи за печене, зелените запазват хрупкавата си структура при готвене, а жълтите и оранжевите съчетават приятен вкус с ценни антиоксиданти. Още по-любопитно е, че термичната обработка може да направи някои полезни вещества по-достъпни за организма, докато други се губят. Това обясняват австралийските специалисти Тереза Ларкин и Меган Хамърсли от Университета на Уолонгонг в публикация за изданието „Дъ Конвърсейшън“.

Защо чушките променят цвета и вкуса си

На пръв поглед зелените, жълтите, оранжевите и червените чушки изглеждат като напълно различни зеленчуци. В действителност цветът им до голяма степен зависи от степента на узряване, макар конкретната окраска да се определя и от сорта.

В началото на развитието си повечето сладки чушки са зелени заради високото съдържание на хлорофил. С узряването този пигмент постепенно се разгражда, а на негово място се натрупват каротиноиди, които придават жълтите, оранжевите и червените оттенъци.

Тези промени не засягат единствено външния вид. С напредването на зреенето чушките натрупват повече естествени захари, вкусът им става по-сладък, а структурата на месестата част постепенно се променя. Затова цветът може да бъде полезен ориентир при избора на чушки за определено ястие.

Зелените чушки са идеални за пържене и хрупкави салати

Зелените чушки обикновено се берат най-рано, приблизително осем седмици след засаждането при описаните условия на отглеждане. Тъй като все още не са достигнали пълна зрялост, вкусът им е по-наситен, тревист и понякога леко горчив.

Голямото им предимство е плътната и хрупкава структура. Те запазват формата си сравнително добре при топлинна обработка, което ги прави отличен избор за бързо запържване в тиган, зеленчукови и месни ястия.

Особено подходящи са за приготвяне на зеленчукови смеси, фахитас и различни запеканки. Нарязани на тънки ивици, зелените чушки добавят приятна свежест и хрупкавост към салатите.

От хранителна гледна точка те също имат своите предимства. Съдържат витамин С, фибри и растителни пигменти, сред които лутеин и зеаксантин, които участват в поддържането на нормалното зрение.

Жълтите и оранжевите чушки са чудесни за скара

Жълтите и оранжевите чушки обикновено са по-сладки от зелените, но вкусът им остава по-деликатен в сравнение с напълно узрелите червени. При описаните от специалистите сортове жълтите могат да се берат приблизително две седмици след зелените, а оранжевите около три седмици по-късно.

Те запазват приятна хрупкавост в сурово състояние, което ги прави подходящи за салати и свежи зеленчукови плата. В същото време при нагряване омекват сравнително бързо и развиват приятен сладникав вкус.

Затова австралийските специалисти ги препоръчват за приготвяне на скара и барбекю. Могат да се нарежат на едри парчета, да се намажат с малко мазнина и да се запекат заедно с други зеленчуци.

Жълтите и оранжевите чушки са ценни и заради съдържанието на витамин С и различни каротиноиди. Сред тях са виолаксантин, лутеин и зеаксантин, които имат антиоксидантни свойства.

Червените чушки са най-сладки и особено богати на антиоксиданти

Червените чушки обикновено са достигнали пълната си зрялост. При разглежданите сортове те остават върху растението приблизително четири седмици по-дълго от зелените, което им позволява да натрупат повече естествени захари и ароматни вещества.

Именно затова червените чушки се отличават с най-изразената сладост. При топлинна обработка месестата им част става особено нежна, а вкусът придобива характерните нотки на печена чушка.

Те са отличен избор за печене във фурна, приготвяне на зеленчукови супи, пюрета, сосове и разядки. Благодарение на естествената им сладост могат да придадат по-богат вкус на ястията, без да е необходимо добавянето на захар.

Червените чушки се отличават и със значително съдържание на бета-каротин, който организмът преобразува във витамин А. Той е необходим за нормалното зрение, имунната система и поддържането на клетките.

Друг важен компонент е капсантинът, който придава характерния червен цвят. Това е каротиноид с антиоксидантни свойства, който участва в защитата на клетките от окислително увреждане.

Сурови или печени? И двата начина имат големи предимства

Един от най-интересните изводи на австралийските специалисти е, че начинът на приготвяне променя достъпността на хранителните вещества в чушките. Суровите плодове съхраняват по-добре витамин С, който е чувствителен към продължителна топлинна обработка.

При печене, задушаване или готвене на скара обаче растителните клетки омекват. Това може да улесни освобождаването и усвояването на някои каротиноиди и полифеноли, които имат антиоксидантно действие.

Затова не е необходимо човек да избира само сурови или само печени чушки. Най-разумният подход е различните цветове да присъстват в менюто както в свежи салати, така и в приготвени ястия.

Подобно разнообразие позволява да се приемат различни растителни вещества. Зелените чушки добавят хрупкавост, жълтите и оранжевите обогатяват вкуса и цвета на храната, а червените са особено подходящи за ароматни печени ястия.

Защо зелените чушки обикновено са най-евтини

Разликата в цените също има интересно обяснение. Зелените чушки обикновено са по-евтини, защото се берат по-рано и производителите не трябва да изчакват пълното им узряване.

Червените остават по-дълго върху растенията, което увеличава разходите за отглеждане. Жълтите чушки също могат да бъдат по-скъпи, тъй като някои сортове са по-взискателни, а подходящият период за прибиране на реколтата е по-кратък.

Специалистите обръщат внимание и на един полезен начин за спестяване. Чушки с неправилна форма или неравномерна окраска не са непременно по-лоши от идеално изглеждащите плодове.

Напротив, чушка, която е зелена от едната страна и червена или оранжева от другата, може да съдържа разнообразни каротиноиди, характерни за различните степени на зрялост. Ако плодът е свеж, здрав и без признаци на разваляне, необичайната форма сама по себе си не намалява хранителните му качества.

Митът за мъжките и женските чушки

Австралийските специалисти развенчават и едно широко разпространено твърдение, според което чушките могат да бъдат мъжки и женски. Според популярната версия плодовете с три издатини в долната част били мъжки, а тези с четири - женски, като последните уж били по-сладки.

Това твърдение няма научна основа. Плодовете на чушките не се делят на мъжки и женски, а броят на издатините зависи основно от генетичните особености на растението.

Една чушка може да има от две до пет подобни издатини, без това да определя сладостта й. Много по-полезни ориентири при покупка остават сортът, зрелостта, свежестта и цветът на плода.