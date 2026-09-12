Тези седем елемента вече състаряват модерната кухня
Дизайнерите заменят строгите линии и масовите решения с дърво, камък, извивки и характер
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Дизайнерите заменят строгите линии и масовите решения с дърво, камък, извивки и характер
Недостигът на итрий притесни дузина сектори
Проектите ще се възползват от опростена процедура за издаване на разрешителни
Филмът е по истински случай
В бирата се съдържат елементи като магнезий, силиций, калций и фосфор и още...
Периодичната система (таблица на Менделеев) вече има нови четири химични елемента. Те са изкуствени и съществуват само за части от секундата преди да...
На мястото на катастрофата експерти са открили елементи, които не са част от разбилия се в Египет руски самолет, пише ТАСС. „Експертите откриха в зо...
Институтът за ядрени изследвания в Дубна поръчал оборудване на БАН за Е750 хил. Български учени са участвали в откриването на последните четири свръх...