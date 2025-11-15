Нова криза с редките метали. Цената на един изхвърча

Задава се нова криза с редкоземните метали, тъй като недостигът на итрий се увеличава.

Глобалните му доставки намаляват заради ограниченията върху износа, наложени от Китай, което поражда опасения за недостиг и рязко покачване на цените.

Това може да засегне производството в авиацията, енергетиката и полупроводниковата индустрия, съобщава Ройтерс.

Европейските цени на итриевия оксид, използван за топлоустойчиви покрития, са се повишили с 4400% от януари до 270 долара за килограм, показват данни на Argus.

Китай е основният източник на елемента, който е използван в специални сплави за двигатели и покрития за защита от високи температури.

Ограничението на износа на този и още шест редкоземни елемента бе наложено през април в отговор на въведените от САЩ мита.

Издадените досега лицензи са за малки пратки, а доставките се бавят дълго, пише Ройтерс.

Американската търговска група Aerospace Industries Association заяви, че итрий е от съществено значение за най-усъвършенстваните реактивни двигатели в света и работи с Вашингтон за разширяване на вътрешните доставки.

„В момента нашата верига за доставки зависи силно от вноса от Китай — зависимост, която допринесе за нарастващите разходи на фона на растящия недостиг“, каза Дак Хардуик, вицепрезидент по международните въпроси в AIA.

Недостигът е голям проблем и за полупроводниковата индустрия, където итрий се използва като защитно покритие и изолатор.

Ричард Търстън, изпълнителен директор на Great Lakes Semiconductor, казва, че недостигът на итрий ще удължи времето за производство, ще увеличи разходите и ще направи оборудването по-малко ефективно, въпреки че непосредствени спирания не се очакват.

Освен в самолетни двигатели и полупроводници, итриевите покрития се използват в газови централи за защита на лопатките на турбините от високи температури.

Големият производител Mitsubishi Heavy заяви, че бизнесът му с газови турбини засега не е засегнат от разширените китайски ограничения за износ на редкоземни елементи.

