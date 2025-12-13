Защо китайците казаха НЕ на микровълновата печка

Ниската цена, лекотата на използване и скоростта, с която затопля храната, правят незаменима микровълновата печка в съвременните домове.

В Китай обаче ситуацията е изненадващо различна. Гледат я с подозрение не само по хранителни причини, а заради начина, по който работи.

Популярното обяснение там е, че уредът всъщност не „загрява“ храната, а използва електромагнитна енергия, за да приведе водните молекули в бързо движение, а тяхната вибрация генерира усещането за топлина.

„Насилствената“ енергия, която прави тази печка според китайците е агресивна за храната, засягайки структурата ѝ и трансформирайки я в препарат, който вече няма същата „същност“ или жизнена енергия, поддържана в традиционната медицина.

Дори ако храната, приготвена в микровълнова фурна, осигурява чувство за ситост, те смятат, че нейната хранителна стойност или естествени качества биха били намалени.

Друга причина за нежеланието е свързана с популярното предупреждение, че не се препоръчва да се стои твърде близо до фурната, докато тя работи. Причината е, че излъчваната енергия може да повлияе негативно на човешкото тяло.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com