Конфликтът се разгаря. Китай настръхна

Макар още да са пресни спомените от фойерверките на парада в Пекин, когато се честваха 80 години от победата над Япония във Втората световна война, мирът между двете страни отново е поставен на изпитание.

Още в първия си месец начело на Япония, първата жена - премиер Санае Такаичи, чиито идол е Маргарет Тачър и затова наричат Желязната лейди, посрещна американския президент Тръмп, успя да успокои политическата обстановка и всичко това вдигна рейтинга й до невижданите почти 70 процента.

Пекин обаче е вбесен! Това стана след като тя заяви, че потенциално китайско нападение или блокада на Тайван може да представлява "ситуация, застрашаваща оцеляването на Япония“, което би позволило на Токио да използва правото си на колективна самоотбрана и да предприеме военен отговор.

Отговорът на Китай не закъсня.

Япония ще претърпи „съкрушително поражение от Народоосвободителната армия, която има воля от стомана, и ще плати висока цена“, ако се опита да употреби сила, за да се намеси в Тайван, обяви китайското министерство на отбраната.

Най-високопоставеният китайски дипломат в Осака пък сподели в „Х“ публикация в която написа, че „мръсната шия, който се протяга, трябва да бъде прерязана“, но после бързо изтри публикацията. Тя обаче вече беше предизвикала протест от страна на японското посолство в Пекин.

Днес напрежението така ескалира, че Китай посъветва гражданите си да избягват пътуванията до Япония, съобщи Франс прес.

Китайските държавни медии също се включиха с поредица от остри редакционни статии, в които разкритикуваха Такаичи.

Ройтерс отбелязва, че китайското общество е изключително чувствително към всякакви теми, свързани с Тайван, особено на фона на негативните чувства, свързани с японската военна история.

Изданието „Народен ежедневник“ на Китайската комунистическа партия по-рано днес коментира, че изказванията на Такаичи в никакъв случай не са били „изолирана политическа тирада“.

"Японската десница се опитва да се освободи от ограниченията на Конституцията, приета след края на Втората световна война, и се стреми да осигури на страната статут на военна сила", пише още вестникът.

Японският премиер Санае Такаичи тази вечер потвърди, че готви голяма промяна.

Тя планира да преразгледа Трите принципа на националната политика от 1967 година, които забраняват на страната да притежава, произвежда или разполага ядрени оръжия.

Такаичи предлага премахване на забраната за внос на ядрени оръжия, тъй като това отслабва потенциала на САЩ за възпиращане. В момента Вашингтон не може да разполага такива оръжия във военните си бази в Япония или на кораби, акостиращи в японските пристанища.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com