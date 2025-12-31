Новогодишната реч на Ердоган. 4 успеха, новите цели

Президентът Ердоган публикува видео послание за новата година, в която слага акцент върху борбата срещу тероризма, растежа на икономиката, както и ролята на Турция за предотвратяване на войните в Украйна и Близкия Изток.

"Преодоляхме важни етапи в процеса на създаване на нетерористична Турция, което ще отвори напълно нова страница не само за страната, но и за нашия регион", каза Ердоган.

Той каза още, че Турция посреща 2026 г. с нови надежди и цели.

„Преминаваме от рекорд към рекорд в много области – от туризма до отбранителната индустрия. Вярвам, че нашият проект за изграждане на 500 000 социални жилищни единици, чиито лотарии се проведоха преди два дни, не само ще помогне на нашите нискодоходни граждани да станат собственици на жилища при много изгодни условия, но и ще допринесе за намаляване на цените на жилищата и наемите“, заяви още турският лидер.

„Въпреки че не можем да възстановим загубените животи, предадохме ключовете на дома с 455 000 души, засегнати от земетресението, на около 100 000 наши братя в Хатай“, похвали се той.

„С задълбочаването на мира в Сирия се увеличава и броят на доброволните завръщания, като през последната година 600 000 сирийски посетители се върнаха у дома“, категоричен е Ердоган.

„Примирието, което постигнахме в Газа, продължава благодарение на мъдростта на нашите братя в Газа, въпреки всички нарушения от страна на Израел. Няма да бъдем самодоволни, заглушени или забравени от геноцид, докато онези, които убиха 71 000 от нашите братя, не бъдат изправени пред правосъдието“, закани се турският лидер.

„Продължаваме усилията си да сложим справедлив и окончателен край на войната между Русия и Украйна, която навлиза в петата си година. Внимателно следим нарастващите провокации и заплахи в Източното Средиземноморие срещу интересите на нашата страна и турския народ на Кипър. Никога няма да затваряме очи за действия с използване на сила,“ предупреди Ердоган.

Нека Аллах бъде наш помощник, а 2026 г. да бъде благословия за нашата страна, нашия народ, нашия регион и цялото човечество, каза още Ердоган.

