Ключов разговор между Ердоган и Тръмп! Посланията

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще проведе в понеделник, 5 януари, разговор с американския президент Доналд Тръмп. Това беше обявено от Ердоган след излизане от петъчната молитва в джамия в Истанбул в изявление пред турски журналисти, което бе предавано на живо в медиите. Това е първото послание на турския президент през Новата година.

"Моите срещи с (руския президент Владимир) Путин и (украинския президент Володимир) Зеленски, а също и с (американския президент Доналд) Тръмп продължават. Предстои още една среща на върха в Париж. На нея ще ме представлява нашият външен министър (турският външен министър Хакан Фидан). В понеделник вечерта ще проведем още една среща с г-н Тръмп. Ще имаме възможност да обсъдим въпросите между Русия и Украйна, както и ситуацията в Палестина", каза Ердоган.

Голяма част от днешното изявление на турския президент бе посветена на Палестина и по-специално на състоялата се вчера масова демонстрация за солидарност с Газа на моста "Галата" в Истанбул, на която присъстваха над 520 000 души.

"С настъпването на новата година всички станахме свидетели на исторически момент на моста "Галата". Това показва, че Палестина не е сама. Палестина винаги е нашият най-скъп приятел и вражеските действия на Израел няма да останат ненаказани", заяви Ердоган.

Той подчерта, че Турция ще продължи да оказва солидарност и съпричастност с палестинците, както е постъпвала досега.

"Оттук нататък нито Газа, нито Палестина ще бъдат оставени сами. Като Турция и като ислямски свят ние ще продължим нашето единство на силата, като застанем редом до Палестина и Газа с всичките си усилия", допълни президентът на Турция.

В речта си той говори и за израелския премиер Бенямин Нетаняху, като го нарече "фараон".

"Особено този фараон, наречен Нетаняху, няма да се размине с това, което е направил. Той си навлече гнева на много потиснати хора, от млади до стари. Тежкото положение на тези деца (в Газа – бел. ред.), които се виждат по телевизионните екрани в палатки, приличащи на всичко друго, но не и на палатки – във вятър, дъжд и кал – със сигурност няма да оставим (всичко това) безнаказано. Правим всичко възможно (Нетаняху) да бъде наказан", каза Ердоган.

Той допълни, че Нетаняху не позволява Турция да изпрати контейнери с хуманитарна помощ в Газа. "С тях бихме могли да имаме шанса да спасим нашите палестински братя и сестри от нечовешките условия за живот в Газа. Рано или късно, ако Бог е рекъл, ще спасим тези потиснати хора от това страдание", заяви турският държавен глава.

В отговор на журналистически въпрос Ердоган изрази оптимизъм за икономическото развитие на Турция през Новата година, като каза, че страната е започнала 2026 г. с положителни показатели.

"Както намаляването на инфлацията, така и резервите на нашата Централна банка се подобряват ден след ден. 2026 г. ще бъде година, изпълнена с успехи в това отношение. Имаме пълна вяра в това. Резервите ни са много добри. Следователно не изпитваме никакви трудности. Надяваме се, че с повече усилия ще направим тези резерви още по-силни", каза в изявлението си турският президент, предаде БТА.

