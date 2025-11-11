Ердоган постави нова цел пред турските семейства

Президентът Реджеп Тайип Ердоган призова турските семейства да имат повече деца и увеличи дългогодишната си цел от три на „поне четири или пет деца“.

Според него намаляващата раждаемост в Турция представлява сериозна заплаха за бъдещето на нацията. По време на полета си обратно от Азербайджан Ердоган заяви, че коефициентът на раждаемост в страната, който е спаднал до 1,7 деца на жена, е равносилен на „самоубийство“ за страна с амбиции за растеж, предаде БГНЕС.

„В момента темпът на растеж на населението ни за съжаление е 1,7. Това е самоубийство. Категорично трябва да решим този въпрос“, каза той, повтаряйки посланието си, че семействата трябва да имат няколко деца, за да укрепят нацията. Винаги съм казвал поне три деца. Защо не четири или пет? Трябва да ускорим това нещо. С нарастващия темп на растеж на населението, нашата страна ще напредва по-силно в бъдещето,“ каза президентът, който често говори за централната роля на семейството в турското общество. Той смята, че Турция има силна семейна структура, но трябва да предотврати демографския спад.

През месец май Ердоган обяви периода между 2026 и 2035 г. за „десетилетието на семейството и населението“ по време на Международния семеен форум в Истанбул, след като обяви 2025 г. за „Година на семейството“.

Официалните данни показват, че раждаемостта в Турция е спаднала от 2,38 деца на жена през 2001 г. до 1,48 през 2024 г. - по-ниска, отколкото във Франция, Великобритания или Съединените щати, което 71-годишният Ердоган, баща на четири деца, определи като „катастрофа“.

