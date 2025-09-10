След нападението в Доха! Ердоган и шейхът на Катар обсъждат отговор

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с държавния глава на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани във връзка с нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Доха, след което палестинското ислямистко движение обяви, че са загинали негови членове.

"По време на разговора бяха обсъдени нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Катар и общите стъпки, които ще бъдат направени срещу това", гласи официалното съобщение за разговора на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Ердоган е подчертал, че осъжда нападението на Израел, нарушаващо суверенитета на Катар, и което според него цели конфликтът, напрежението и нестабилността в региона да бъдат задълбочени. Турският президент е изказал съболезнования на катарския държавен глава за загиналите и го е уверил, че Турция ще продължи да подкрепя Катар и народа на страната с всички свои възможности.

По време на разговора двамата лидери са заявили, че ще продължат да работят заедно за прекратяването на убийствата в ивицата Газа час по-скоро.

По-рано Ердоган излезе с официална позиция, в която осъди нападението в Доха и подчерта, че Турция ще запази твърдата си и решителна позиция срещу действията на Израел, обвинявайки за пореден път Тел Авив, че иска да повлече целия регион към бедствие.

