Тръмп избухна! Истината за израелския удар в Катар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него, предаде Ройтерс.

"Едностранното бомбардиране на Катар, суверенна държава и близък съюзник на САЩ, която работи много усилено и смело поема рискове заедно с нас, за да посредничи за мир, не допринася за целите на Израел или Америка", написа Тръмп.

"Въпреки това елиминирането на палестинското ислямистко движение "Хамас", което се е облагодетелствало от мизерията на хората, живеещи в Газа, е достойна цел", добави американският президент.

Междувременно Катар каза пред Съвета за сигурност на ООН, че "няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и продължаващото нарушаване на регионалната сигурност".

"Катар остро осъжда това подло престъпно нападение, което представлява явно нарушение на всички международни закони и норми", заяви постоянната представителка на Катар в ООН Аля Ахмед Саиф Ал Тани в писмо до Съвета за сигурност на световната организация.

"Разследванията се провеждат на най-високо равнище и по-подробна информация ще бъде оповестена веднага щом стане налична", добави тя, като нарече израелската атака "сериозно ескалиране".

