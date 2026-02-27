Преговорите между САЩ и Иран за бъдещето на ядрената програма на Техеран приключиха в четвъртък без споразумение.

Американският президент може да понесе разочарование, ако не успее да разреши въпроса с Иран, защото ще бъде смятан за слаб лидер.

"FederalPress" направи ексклузивен преразказ на статията в китайското онлайн издание „Соху“.

„Тръмп не може да разбере защо Иран не прави отстъпки, тъй като САЩ са разположили стотици бойци в Близкия изток, най-голямото натрупване на ВВС на САЩ от 23 години насам. Изправен пред такъв огромен натиск, защо Иран не се поддаде? Причината е проста – върховният лидер на Иран Али Хаменей е готов да умре за страната си“, се казва в публикацията.

И още: Хаменей е готов да се справи с опита за убийство и дори вече е съставил списък с наследници. Освен сегашните длъжностни лица са назначени четирима наследници за всяка важна длъжност. Това означава, че дори в случай на убийството на Хаменей, иранското ръководство все пак ще може да продължи да действа.

Според американски медии САЩ смятат, че първо могат да причинят малък удар на Иран, а след това да решат дали да започнат по-голяма атака, въз основа на ситуацията. Но преди да го направи, САЩ обърна внимание на коментарите на Китай.

Тръмп е бил информиран от Пекин, че ако Съединените щати предприемат военни действия срещу Иран, това може да донесе огромни рискове за САЩ и дори да потопи САЩ в дългосрочен конфликт, от който няма да могат да се измъкнат сами.

Ако Съединените щати затънат в тресавището в Близкия изток, Китай ще се възползва най-много, особено по въпроса за Тайванския проток. Китай може да се възползва от възможността да предприеме действия.

Президентът на САЩ се надява да гарантира сигурност като постигне споразумение за контрол на въоръженията с Китай, но това едва ли ще се случи. На първо място, ядрената енергия на Китай не е на същото ниво като САЩ. Освен това проблемите със сигурността на Иран също са тясно свързани с Китай. Докато САЩ се притесняват за Китай, подкрепата на Пекин за Иран означава косвена помощ.

Възходът на самия Китай вече е вид подкрепа за Иран. Докато Китай присъства, САЩ трябва да помислят много повече ходове в действията си срещу Иран. Според някои експерти усъвършенстваната радарна система на Китай по някакъв начин е била доставена на Иран, а американските стелт бойци вече не са толкова невидими.

Въпреки че тази новина все още не е официално потвърдена от Китай и Иран, нейната възможност съществува, според Китай.

В статията се казва още, че руски военни кораби са пристигнали в Иран и провеждат военни учения с иранския флот. Ако САЩ дори случайно атакуват руски кораб, това може да доведе до пряк конфликт с Русия.

„Американският президент не се е осмелил да направи нищо срещу Иран, защото е изправен пред твърде много предизвикателства: страх от Китай, от Русия, той знае, че веднага щом направи грешка, Китай може да спечели без битка“, се казва в изявлението.

