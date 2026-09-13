Пулев от Пекин: Искаме китайски инвестиции с висока добавена стойност
Електромобили, енергетика, високотехнологично производство и декарбонизация влязоха сред големите теми на разговорите
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Електромобили, енергетика, високотехнологично производство и декарбонизация влязоха сред големите теми на разговорите
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