Ердоган с ключово изказване за коридора Изток - Запад

Искаме Средният коридор през Азербайджан да бъде в съответствие с инициативата "Един пояс, един път" и в тази рамка отдаваме голямо значение на сътрудничеството в рамките на Шанхайската организация за сигурност.

Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на речта си на срещата на ШОС в Киргистан, която се беше в рамките на разширения формат SCO Plus, пише Анадолската агенция.

Държавният глава отбеляза, че Турция играе ключова роля в осигуряването на достъпа на географията на организацията до западните пазари, особено в диверсификацията на енергийните коридори и управлението на геополитическите рискове.

Също така той посочи, че Турция активно работи за развиването на „Средния коридор“ през територията на Азербайджан и Каспийско море, като неговото съчетаване с китайската инициатива „Един пояс, един път“ е от стратегическо значение за свързаността между Азия и Европа.

Изказването на Ердоган за пътя Изток-Запад, е стратегическо, защото макар „Средният коридор“ и китайският „Един пояс, един път“ да се застъпват географски, това са два напълно независими геополитически проекта, създадени от различни държави с различни цели.

„Един пояс, един път“ е глобалната мегастратегия на Китай, която включва десетки държави и три основни сухопътни коридора към Европа. Досега Пекин предпочиташе „Северния коридор“, който минава през Русия.

„Средният коридор“, наричан още транскаспийски, е инициатива, създадена и развивана от Турция, Азербайджан и страните от Централна Азия. Тя минава през Казахстан, Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Турция.

С речта си Ердоган призова Китай, вместо да инвестира само в пътища през Русия или Пакистан, да пренасочи свои товари и капитали през средния коридор“. В условията на войната в Украйна и санкциите срещу Русия, Ердоган предлага на Си Цзинпин готов и по-безопасен нов маршрут на Пътя на коприната.

Ролята на ШОС за сигурността

Президентът на Турция изрази увереност, че Шанхайската организация за сътрудничество може да изиграе решаваща роля не само за мира, но и за установяването на непрекъснати, сигурни транспортни коридори и подсигуряването на енергийните доставки.

Той определи ШОС като „изгряваща звезда“ в многополюсния свят и подчерта, че сътрудничеството в сферата на логистиката и транспорта ще повиши благосъстоянието на всички народи в региона.

Ердоган подчерта още, че Турция ще продължи усилията за развитие на сътрудничество с Шанхайската организация за сътрудничество във всички области.

"Проблеми като климатичните промени, незаконната миграция, тероризма, транснационалната престъпност и продоволствената сигурност вече са източник на заплаха за много страни.

Като Турция, ние се стремим да изпълним ролята си в борбата с негативните ефекти от климатичните промени върху различни географски региони.

В тази връзка ще бъдем домакини на срещата COP31 в Анталия на 11 и 12 ноември 2026 г.", припомни Ердоган.