Хакан Фидан: Турция работи за ново споразумение за сигурността в Черно море

Турция работи за ново споразумение за сигурността на корабоплаването в Черно море, подобно на постигнатото в миналото Зърнено споразумение. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан след първото заседание на Стратегическия политически и отбранителен комитет, създаден в рамките на Мекското споразумение за обща отбрана.

„Това продължава да бъде наистина голям проблем. Не само за сигурността на Черно море, но вече и за глобалната продоволствена сигурност“, заяви Фидан, коментирайки атаките срещу търговски кораби и рисковете за корабоплаването в региона.

По думите му много държави са потърсили подкрепата на Турция, тъй като зърнените продукти, които трябва да бъдат доставяни от Русия и Украйна, не достигат до световните пазари.

„Имаме подготвена разработка. Поддържаме контакти и с двете страни по този въпрос. Както направихме в миналото, при създаването на необходимите условия работим за сключването на ново споразумение, подобно на Зърнената сделка“, каза турският външен министър.

Фидан определи ситуацията като сериозен проблем не само за регионалната, но и за глобалната сигурност. Той подчерта, че войната между Русия и Украйна се е превърнала от война на изтощение във война на унищожение и предупреди за необходимостта да бъде ограничено допълнителното разрушително въздействие върху региона.

Темата за сигурността в Черно море идва на фона на зачестили атаки срещу търговски плавателни съдове. Турция вече призова Русия и Украйна да гарантират безопасността на корабоплаването и предложи механизъм за мораториум върху атаките срещу търговски кораби.

Нов отбранителен съюз

На фона на нарастващите регионални рискове Турция, Пакистан и Саудитска Арабия започват изграждането на нова структура за сигурност.

Първото заседание на Стратегическия политически и отбранителен комитет се проведе в двореца Чъраган в Истанбул. В него участваха министрите на външните работи и отбраната и началниците на генералните щабове на трите държави.

Фидан съобщи, че трите страни са постигнали съгласие по официалното име на новия съюз – Мекски отбранителен съюз.

„От днес започнахме работа и по създаването на предвидената от споразумението институционална структура. Преди всичко постигнахме съгласие по официалното име на нашия съюз. Официалното име на нашия съюз е Мекски отбранителен съюз“, заяви Фидан.

Предвижда се секретариатът на съюза да бъде създаден в Рияд, като е постигнато съгласие първият генерален секретар да бъде от Пакистан.

„Съюзът е създаден, за да се разширява“

Фидан подчерта, че новият съюз не е затворена структура и в бъдеще към него могат да се присъединят и други държави.

„Съюзът по принцип е създаден, за да се разширява. Но на първо място трябва да бъдат поставени много стабилни основи и да бъде изградена добра институционална структура“, заяви той.

По думите му Турция, Пакистан и Саудитска Арабия работят за изграждането на силна и функционираща структура, която да допринася за стабилността, мира и просперитета в региона.

„В момента всички заедно се опитваме да приключим трудната част – етапа на създаването“, каза Фидан.

Той подчерта, че съюзът не е насочен срещу конкретна държава и е отворен за всички страни в региона, които спазват принципите на международното право, уважават суверенитета и териториалната цялост на държавите и не се намесват във вътрешните им работи.

Фидан категорично посочи и че новият съюз няма да замени ангажиментите на Турция към НАТО и другите международни съюзи и споразумения.

„Той не отменя и не замества задълженията на нашата страна, произтичащи от НАТО и други съюзи и споразумения. Той ги допълва“, подчерта турският външен министър.

„85–90% от проблемите могат да бъдат решени“

Според Фидан основният проблем пред Близкия изток е липсата на достатъчно доверие между държавите.

„Когато държавите в региона се съберат и започнат да уважават суверенитета, териториалната цялост и сигурността си, когато поемат ангажимент за това и отидат още по-далеч, като изградят структура, която да защитава тези принципи, тогава няма да има проблеми по отношение на регионалното доверие и съюзническите отношения“, заяви той.

Турският министър дори оцени, че ако държавите искрено се ангажират с тези принципи, 85–90% от проблемите в региона би трябвало да могат да бъдат решени.

„Регионът всъщност разполага с много ресурси и възможности. Но поради липсата на стабилност и атмосфера на доверие народите в региона понасят ненужни страдания“, каза Фидан.

Той определи новия съюз като възможен „ключ към мира, стабилността и просперитета“.

Мекското споразумение за обща отбрана беше подписано на 7 август от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и пакистанския премиер Шахбаз Шариф. То предвижда нападение срещу една от страните да бъде считано за нападение срещу всички и има за цел да засили общия възпиращ потенциал и регионалното сътрудничество.