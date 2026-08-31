Най-малко 8 са мъртви, 18 се издирват след трагедията край Кипър

Най-малко осем души са загинали, а 18 остават в неизвестност, след като пътнически кораб се преобърна и потъна край северното крайбрежие на Кипър.

Плавателният съд е превозвал 259 пътници и осем членове на екипажа, когато започнал да поема вода малко след отплаването си от популярния курортен град Кирения в неделя.

Премиерът на самопровъзгласилата се Турска република Северен Кипър Юнал Юстел съобщи, че капитанът на кораба и седем членове на екипажа са задържани. Срещу тях се води разследване, което трябва да установи как точно се е стигнало до трагедията, съобщава BBC.

„Дори и най-малката небрежност ще бъде разкрита“, заяви Юстел, като подчерта, че няма да бъде пощаден никой, ако бъде установена вина.

Повечето хора на борда вече са спасени. В ход е мащабна издирвателно-спасителна операция с участието на турските власти.

След като корабът окончателно потънал, спасителните екипи са започнали опити да открият и извадят черната му кутия, която може да даде ключови сведения за последните минути преди инцидента.

Пътническият кораб, собственост на частна компания, е отплавал от Кирения около 12:30 часа местно време. По думите на Юстел плаването е трябвало да се състои още в събота, но било отложено заради лошото време.

Пред турската телевизия TRT той разказва, че корабът е бил ударен от две вълни, преди да се преобърне.

На мястото са изпратени хеликоптери и катери на бреговата охрана. На плажа са били разположени и линейки, които да приемат спасените пътници.

Транспортният министър на Северен Кипър Ерхан Ариъкълъ съобщи пред местни медии, че около 100 души са били изведени на брега.

„Морето беше доста бурно“

Сред хората, които са помогнали за спасяването на пътниците, е Мустафа Коч. Със своята лодка той е успял да извади от морето около 65 души.

Пред BBC той заяви, че според него екипажът е трябвало да изчака, докато морето се успокои.

„Не беше безопасно за тях. Морето беше доста бурно“, разказва Коч.

По думите му корабът е пристигнал в Кирения още в събота и тогава е имал повреда в предната си част.

„Хора загинаха. Това не е правилно“, каза той.

Според MarineTraffic преобърналият се кораб е високоскоростен съд Filo Jet, дълъг около 40 метра и широк 10 метра, плаващ под турски флаг.

Компанията Filo Denizcilik, която управлява плавателния съд, заяви, че е „дълбоко натъжена от трагичния инцидент“.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган също изрази съболезнования на кипърските турци и заяви, че спасителните действия продължават без прекъсване.

Разследването трябва да установи какво е довело до преобръщането на кораба, имало ли е технически проблеми и дали решението за отплаване при тези метеорологични условия е било правилно.