Изплъзнали се от ръката й: Майка изгуби двете си деца при трагедията с ферибота
12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
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12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
Анкара ще засили военното си присъствие в Северен Кипър
Никозия. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще одобри споразумение за обединение на Кипър, единствено ако в него кипърските турци са равноправни...
Младежите от Северен Кипър страдат, че не могат да учат във Великобритания