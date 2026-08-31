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Гранд Каньон под вода: Над 20 души са в неизвестност след внезапен потоп

Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани

Гранд Каньон под вода: Над 20 души са в неизвестност след внезапен потоп
31 авг 26 | 7:49
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Повече от 20 души са в неизвестност след внезапно наводнение в части от Националния парк „Гранд Каньон“ в американския щат Аризона, съобщиха служители на парка, цитирани от ДПА.

Природната стихия е връхлетяла в събота района на каньона „Брайт Ейнджъл“ и „Фантом Ранч“, като е причинила сериозни щети.

Почти всички пешеходни мостове над потока „Брайт Ейнджъл“ са били отнесени от придошлата вода. Силният порой е засегнал значителна част от района и е направил придвижването изключително трудно.

До момента 62 души са били евакуирани от „Фантом Ранч“ и долната част на пътеката „Норт Кайбаб“. Спасителните екипи планират и допълнителни евакуации.

Засега няма данни за пострадали, съобщават представители на Националната служба за управление на парковете.

Внезапните наводнения в района на Гранд Каньон могат да настъпят изключително бързо, тъй като водата от проливните валежи се стича през стръмните каньони и притоци. Това превръща иначе спокойните потоци в мощни и опасни водни течения за кратко време.

Ситуацията продължава да се следи, докато спасителните екипи издирват хората, които все още са в неизвестност.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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