Гранд Каньон под вода: Над 20 души са в неизвестност след внезапен потоп
Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани
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Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани
Изчезнал без следа, той се появява внезапно в планината, а следите му водят чак до Гърция
Инцидентът се е случил в близост до рибарското селище
Той е син на собственика на фирмата
В неизвестност остават трима моряци
Каква е причината
По време на бедствието сънародникът ни се е намирал в град Антакия
Той е български гражданин с двойно гражданство
Тя е в неизвестност от 18 ноември
Не вярвам, че тялото, което са намерили, е на Александра. Това каза майката на момичето пред bTV. 13-годишната Александра Сивриева от Провадия беше в...
Столичната полиция издирва 14-годишния Станчо Ренов Станчев от Нови Искър. На 2 април т.г. той излязъл от дома си в кв. „Курило" и оттогава е в неизв...
Над 10 000 деца бежанци, пристигнали в Европа през последните две години, са в неизвестност, съобщи европейската полицейска служба Европол. Те са били...
Над 90 души са в неизвестност след като свлачище затрупа жилищен комплекс в Китай. Стотици пожарникари и войници разчистват земната маса и разрушените...
Петима чешки граждани, които са последно са били в Източен Ливан, са в неизвестност от вчера. Това става ясно от изявление на говорителка на чешкото в...
Българин на име Александър Димитров е в неизвестност след земетресението в Непал. Това сочи справка на платформата Google Person Finder (инструмент за...
Полиция с кучета и служители на пожарната във Велико Търново издирват без успех 23-годишна студентка. Вероника Здравкова е в неизвестност от 28 февруа...
София. "При никакви обстоятелства Петко Сертов не би посегнал сам на живота си", заяви съпругата му Емилия Сертова, предаде "24 часа". Жената каза ощ...
Правителствен самолет с германския външен министър Франк-Валтер Щайнмайер на борда, който е на работна обиколка в Азия, е изчезнал вчера за няколко ча...
Районът около фабриката е отцепен. Видин. По всяка вероятност между 10 и 15 души са жертвите при експлозията във фабриката за взривни вещества "Миджу...
Благоевград. Учителка от Благоевград е в неизвестност от три дни. 58-годишната Гергана Г., която живее в района на НХГ "Св. Св. Кирил и Методий" в о...