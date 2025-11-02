Живите мъртви! Мистерията с открития в Пирин мъж се задълбочава

Историята на открития в Пирин мъж, който преди години е бил обявен за починал, се превръща в истинска сензация. Оказва се, че той не е живял като отшелник, а е прекарвал време и в Гърция. Новият детайл обърква още повече случая и превръща мистерията в една от най-необяснимите в последните години.

Сблъсък в планината и неочаквано разкритие

Служителите от Национален парк „Пирин“ извършвали рутинна проверка, когато попаднали на импровизиран бивак в отдалечен район. Палатката, направена от найлон, не е съществувала при последната им обиколка само дни по-рано. Когато охраната обяснила на обитателя, че къмпингуването е забранено, мъжът реагирал агресивно. Това наложило намесата на полицията.

При проверката униформените установили, че той няма лични документи. След справка в системата последвал шок – човекът е обявен за издирване преди 12-13 години, а съдът отдавна го е признал за мъртъв.

Мистерията се задълбочава

Разследващите вече знаят, че „възкръсналият“ не е живял постоянно в планината, а е пребивавал известно време и в Гърция. Това поставя нови въпроси – как е оцелял толкова години без да бъде забелязан, защо не се е свързал с близките си и какво се е случило през този дълъг период на изчезване.

Отговорите тепърва ще търсят полицията и прокуратурата, а страната следи с нарастващо недоумение мистериозното завръщане на мъжа, който официално „се върна от мъртвите“.

