Голяма мъка обхвана Банско! Отменят важно събитие

Традиционното „Коледно селце“ в Банско тази година няма да се проведе. Причината е трагичен инцидент, при който е починал основният организатор на събитието.

Новината беше съобщена чрез официалната Фейсбук страница на града.

Оттам отправят искрени съболезнования към семейството и близките, като подчертават, че в този момент подкрепата към тях е най-важното.

Подготовката за празничния проект е прекратена, а общината заявява, че фокусът е изцяло върху хората, преживяващи загубата.

