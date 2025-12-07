Танкер стои блокиран край Ахтопол трети ден след атака с дронове

Поразеният от военни дронове танкер KAIROS продължава да стои неподвижен край бреговете на Ахтопол, като ситуацията вече е повод за сериозно безпокойство сред морските власти. Корабът е бил докаран на буксир от турски влекач и оставен в български води без допълнителна информация за намеренията на собствениците му. Бурното море прави проверките невъзможни, което усложнява реагирането.

Блокиран кораб, изоставен в български води

Танкерът е бил докаран от турски влекач и впоследствие изоставен край българското крайбрежие, съобщават институциите. През последните дни високите вълни не позволяват на екипите да се качат на борда за първоначални проверки. На кораба има десет души, които разполагат с провизии за около три дни.

Първоначално моряците са поискали евакуация, но впоследствие са променили намеренията си. Те настояват плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона, без екипажът да напуска борда. Според информация на БНТ комуникацията с тях е постоянна и ситуацията се следи внимателно.

Институции в готовност и очакване

Плавателният съд, плаващ под флага на Бенин и носещ името KAIROS, е празен и няма товар на борда, което намалява потенциалния риск от екологична авария. Директорът на Главна дирекция Аварийно спасителни дейности към Морска администрация във Варна Румен Николов увери, че има постоянна връзка с екипажа както по УКВ, така и по телефон.

Всички отговорни институции, включително Морска администрация, Гранична полиция, Военноморските сили и местните власти, са в готовност и чакат подходящи условия, за да реагират. Предстои да бъде изяснено какви са причините за навлизането и изоставянето на кораба в българските териториални води и при какви условия той може да бъде преместен или инспектиран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com