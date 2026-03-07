Затвориха небето ни! Втори самолет отклонен заради дрон

Въздушното пространство над летище "Васил Левски" в столицата е било затворено за кратко днес следобед, информира БНТ. След като полет от Лондон за София бе пренасочен към Пловдив заради дрон, сега стана ясно, че и самолет от Кьолн е бил отклонен - за Варна.

От летището в София съобщиха, че полет от Кьолн е пренасочен и е кацнал на летище Варна. Системите за сигурност за засекли дрон. Веднага са информирани РВД, Гранична полиция и всички наземни служби.

Информиран е и командирът на захождащ за кацане самолет от Кьолн. Машината е пренасочена и е кацнала във Варна.

Въздушното пространство над летището е било затворено за кратко с цел осигуряване на сигурността на полетите. След като дронът е неутрализиран, нормалният въздушен трафик е възстановен.

От МВР съобщиха, че е проверен сигнал за дрон. Установен е любител фотограф, който снимал кацащи и излитащи самолети. Той доброволно е предал техниката си на служителите на МВР. Дал е обяснения и е освободен.

"Стандарт" припомня, че самолет на British Airways по маршрута Лондон-София беше пренасочен днес към Летище Пловдив заради засечен дрон в района на Летище “Васил Левски”.

