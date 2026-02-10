Летище „Васил Левски“-София откри изцяло обновения паркинг на Терминал 2

Официално беше открит изцяло ремонтираният покрит многоетажен паркинг на Терминал 2 на Летище „Васил Левски“-София. Събитието се проведе в присъствието на посланика на Франция в България Мари Дюмулен, основателя, председател и главен изпълнителен директор на френския инфраструктурен фонд „Меридиам“ и председател на Надзорния съвет на СОФ Кънект Тиери До, главния изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро, заместник-председателя на управителния съвет и главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов и председателя на управителния съвет и изпълнителен директор на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ Тодор Гочев.

СОФ Кънект, която е операторът на Летище „Васил Левски“-София, реализира обновяването за една година в партньорство с „ГБС-Инфраструктурно строителство“. Инвестицията в реновацията възлиза на 16,6 млн. евро и е една от най-големите, направени в отделен проект в рамките на трансформацията на летището до момента. От началото на концесията СОФ Кънект е вложила общо 93 млн. евро в столичното летище.

Най-големият проект по концесията до момента

Главният изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро определи проекта като най-големия до момента в рамките на концесията.

„Днес е важен момент от трансформацията на летище „Васил Левски“-София. Горди сме официално да открием реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2. Този ремонт не беше просто подобрение. Той представляваше цялостна структурна и функционална трансформация на съоръжението“, заяви Кабайеро.

Той подчерта, че през последната година паркингът е бил практически преустроен отвътре навън, за да отговаря на съвременните стандарти за безопасност, устойчивост и комфорт.

„По време на ремонта бяха използвани най-модерните строителни технологии, някои от които за първи път в България“, добави той.

Кабайеро отбеляза, че съоръжението разполага с близо 1000 места и осигурява директна връзка с терминала чрез четири асансьора, което значително подобрява удобството за пътниците, особено при неблагоприятни метеорологични условия. На ниво нула е изграден и нов етаж с 30 допълнителни паркоместа за хора с намалена подвижност.

Дългосрочен ангажимент към България

Тиери До подчерта стратегическия характер на инвестицията.

„Нашата инвестиция в летище „Васил Левски“-София е дългосрочен ангажимент към свързаността, просперитета и конкурентоспособността на България. Заедно с нашите партньори ние изграждаме летището на утрешния ден – което се развива устойчиво и с гордост обслужва своите пътници по най-високи световни стандарти.“

Посланикът на Франция Мари Дюмулен акцентира върху европейския контекст на инвестицията.

„Вече 20 години България и Франция са обвързани още по-силно благодарение на членството в Европейския съюз. Инвестициите в транспортната свързаност са сред най-важните стълбове на силна и обединена Европа. Фактът, че летище „Васил Левски“-София се оперира от френски инвеститор, е огромна радост за нас и това, че модернизацията на летището е толкова успешна, е още една причина за гордост.“

Технологии, конструктивно укрепване и модерна инфраструктура

Тодор Гочев отбеляза, че за по-малко от година паркингът е бил трансформиран от почти аварийно състояние в модерно съоръжение, отговарящо на всички съвременни нормативни изисквания.

„Година след старта на проекта покритият паркинг към Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София е завършен успешно и с издадено разрешение за ползване. Проектът има важно значение за развитието на летищната инфраструктура и за подобряване на транспортната свързаност в страната.“

Той допълни, че са приложени съвременни технологични решения в пътната инфраструктура, включително усилване на вертикалните конструктивни елементи със стоманобетонови стени и земетръсни шайби, подсилване на плочите с иновативни карбонови нишки и стоманени греди, пълно пясъкоструене и инжектиране на конструктивни пукнатини, хидробластиране на бетона и подмяна на дилатационните фуги. Сигурността на обекта е гарантирана и от изцяло нова система за видеонаблюдение.

Обновеното съоръжение разполага с четири подземни и едно изцяло ново надземно ниво. Общият капацитет вече е 930 паркоместа, от които 30 са предназначени за автомобили на хора с ограничена подвижност.

Екологичен фокус и устойчив подход

Проектът има и силен екологичен аспект. Всички бетонови отпадъци, генерирани по време на строителните дейности, са били извозени и рециклирани от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ и използвани повторно в реновацията на паркинга. Кабайеро също подчерта, че всички отпадъчни материали от строителството са били рециклирани и повторно използвани.

С реализирането на този проект СОФ Кънект и Главболгарстрой продължават партньорството си по модернизацията на Летище „Васил Левски“-София, като това е вторият значим проект след изграждането на откритите паркинги. Новото съоръжение утвърждава функционалността и модерния облик на летището и поставя още един акцент в процеса на неговата трансформация.

