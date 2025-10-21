Повече от 40 компании искат да строят Терминал 3 на летище София

Повече от 40 международни и български компании са заявили интерес към изграждането на новия Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на летище „Васил Левски“-София.

Новината съобщи Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, по време на кариерен форум в столицата.

Тръжната процедура предвижда изграждането на нов терминал с площ от 60 000 кв. м, който ще бъде свързан с настоящата сграда на Терминал 2 и ще увеличи капацитета на летището от 7 милиона на 20 милиона пътници годишно.

Инвестиция за нов регионален център

Проектът включва нови зони за пристигащи и заминаващи пътници, централизиран пункт за сигурност, офиси, търговски площи и пътнически ръкави, които ще отговарят на най-високите стандарти на международните летища.

Модернизацията на съществуващия Терминал 2 ще обхване 72 000 кв. м и ще включва разширяване на търговските площи, обновяване на летищните системи и преобразуване на част от зоните за обработка на пътници в офиси и обслужващи помещения.

С изграждането на Терминал 3 летище София ще се превърне в един от ключовите транспортни хъбове в региона, посочиха от СОФ Кънект.

Проектът е сред най-големите частни инфраструктурни инвестиции у нас и е част от дългосрочния концесионен ангажимент на дружеството.

Визия за бъдещето и поколенческа трансформация

„Моята мисия е да направя летището в София не просто входа към страната, а към целия регион – първото петзвездно регионално летище в Европа. Имаме всичко необходимо, за да успеем“, заяви Хесус Кабайеро.

Той допълни, че целта е летището да бъде „входът към устойчивото бъдеще“ – модел за модерна инфраструктура, която съчетава иновативен дизайн, екологични решения и ефективно обслужване.

Кабайеро отбеляза и уникалната възрастова структура на екипа, в който работят представители на пет поколения – от „тихото поколение“ и бейби бумърите до поколението Z.

„Поколението Алфа вече чука на вратата ни – те ще променят начина, по който летим“, каза той.

По думите му именно това поколенческо разнообразие е едно от най-големите предимства на летището, защото обединява опита, динамиката и технологичния инстинкт, които ще определят новото лице на въздушния транспорт в България.

