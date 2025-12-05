Бивш министър проговори за забавените пратки на "Еконт". Необичайна причина

Една от най-големите куриерски компании в България – Еконт, отчита рекорден ръст на обемите през 2025 година. Месечните пратки са скочили от 4 на 5 милиона, което е довело до временни затруднения в логистиката и увеличение на забавените доставки с около 3 процента.

Собственикът на компанията Николай Събев призна за проблемите и поднесе извинения на клиентите. „Скоростта, с която растат обемите за доставка, в момента изпреварва скоростта, с която се изгражда физическата инфраструктура. Междинният резултат от това състезание с времето е, че имаме 3 процента ръст на забавените доставки,“ написа той в официална позиция, публикувана в социалните мрежи.

За да отговори на предизвикателствата, компанията предприема мащабни промени. От началото на годината възнагражденията на куриери и администратори са увеличени с 50 процента – мярка, която цели да задържи кадрите и да привлече нови служители. Паралелно с това Еконт стартира програма за масово наемане, като от есента на 2025 г. към екипа се присъединяват по 40 нови служители всеки месец.

Събев съобщи още, че в момента се проектират три нови национални логистични центъра, а два от съществуващите се разширяват. Компанията търси и наема по-големи офисни помещения в градовете, за да осигури удобство както за служителите, така и за клиентите.

В отделна публикация предприемачът коментира и появилите се слухове за преразпределение на пазари и опити за административен натиск. Без да назовава конкретни имена, той отправи критика към онези, които „чертаят схеми“ за създаване на монополи. „Тези дни се чуват слухове и гръмки заявки за преразпределение на пазари и създаване на нови монополи. Някои чертаят схеми как да превземат бизнеси чрез административен натиск и нареждания,“ заяви Събев.

Той бе категоричен, че успехът на компанията зависи от доверието на клиентите, а не от „благоволението на властимащи“. „По-лесно е да уплашиш един директор, отколкото да принудиш 4 милиона души да харесват насила услуга, която не струва,“ обобщи собственикът на русенската компания.

С тези промени Еконт се стреми да преодолее временните затруднения и да отговори на нарастващите изисквания на пазара, като същевременно запази доверието на милионите си клиенти.

