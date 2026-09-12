Бивш министър вдигна цените, две комисии го подгониха
"Еконт" си наврече неприятности
Следете всички новини, анализи и коментари за Еконт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Еконт" си наврече неприятности
Прекратява се лицензът за универсални пощенски услуги
Пусна обява във фейсбук
И двете компании ще прилагат т.нар. период на двойно обращение на валутите
Николай Събев се извини на клиентите си
Еконт с официално съобщение
Няма да има повишение на цената на масовите услуги, които засягат крайните потребители
Kypиepcĸaтa ĸoмпaния Есоnt зaĸpивa cвoятa плaтфopмa зa oнлaйн oбяви Рор Uр
"Еконт" вдига таксите за всички пратки от юни
Осмото поред нападение срещу търговския представител на куриерска фирма „Еконт" Васил Василев-Петела бе извършено тази нощ. Този път обектът е апартам...
Поредна атака беше извършена срещу шефа на "Еконт" в Ботевград. Тази сутрин в 4.40 избухна бомба, която беше поставена зад автомобила на СОТ, който е...
Три служебни автомобила, между които и бус, бяха запалени в неделната нощ на паркинга пред офиса на куриерската фирма "Еконт" в центъра на Ботевград....