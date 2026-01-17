Бивш министър търси златен служител. Дава луди пари

Бившият министър на транспорта в кабинета на Кирил Петков - Николай Събев, собственик на "Еконт" обяви, че търси идеалния служител с ново ДНК. Дава му златна заплата, ако е 40 часа седмично на терен и е отдаден на компанията 24/7.

Ето какво съобщи Николай Събев във Фейсбук:

Защо търсим нови таланти?

В Еконт не гледаме на хората като на кадри, служители или ресурс. Ние сме общност от личности.

Обявихме стратегия за технологичен ръст и изчистване на излишните сервизи. Фокусираме се върху най-важното в логистиката. Действителността показа, че имаме нужда от това.

Този процес изисква подмяна на ДНК в бизнес модела ни. Затова Стратегия 2026 е насочена към търсенето и развитието на таланти с ново мислене.

Търся личност с мащаб за ролята на Управител логистичен център в София (НЛЦ Искър).

Позицията е еквивалент на Distribution Center Manager в международните компании. Тя дава висока степен на автономност.

Предлагам партньорство в резултатите с целеви месечен пакет от 4 090 евро бруто. Той е за хора, които разбират, че точността и скоростта са валута.

Изискванията ми са високи: 40 часа седмично физическо присъствие на терен. 24/7 ефективна управленска отговорност за процеса.

Няма да си сам в това.

Осигуряваме пълно обучение и среда за развитие. В екипа ми са топ логистици, с които ще бъдете заедно в борбата срещу ентропията.

Ако разпознаваш себе си в това ново ДНК, очаквам те на [email protected]"

