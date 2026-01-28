Гюров проговори! Поиска властта

Андрей Гюров, за когото съдът още не се е произнесъл дали е легитимен подуправител на БНБ, поиска властта и заяви готовност да бъде служебен премиер.

"Да, споделих с г-жа президент, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи - България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Когато едно правителство не се намесва на политическия терен и работи само по правомощията, отредени му от институцията", заяви човекът на ПП-ДБ, след разговора си с Илияна Йотова, който продължи час и 20 минути - най-дълго от всички днешни срещи на президента.

Честни избори според Гюров може да има тогава, когато служебното правителство не се намесва на политическия терен и е "достатъчно неутрално и равно отдалечено" от всички партии.

"Беше един много важен и знаков разговор. И двамата с президента осъзнаваме колко погледи и очаквания са насочени сега към нас. Това, което казах и на нея е, че едни честни избори могат да бъдат направени само при едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули какво искат хората", каза Гюров.

На въпрос дали го притеснява юридическия казус около него, той отговори:

"Аз не мога да коментирам от юридическа гледна точка, защото не съм юрист, но от професионална гледна точка това, което мога да кажа е, че Административният съд вече отмени решението на Комисията за противодействие на корупцията, което беше основа за моите отстранявания от управителния съвет,. И пред съда на Европейския съюз на изслушването получих много категорична подкрепа от становищата, както на Европейската Централна банка, така и на Европейската Комисия. В този смисъл аз нямам никакви морални проблеми да приема една такава позиция. Тук ще считам, че президентът с оглед на компетенцията и юридическия екип, който е в президентството ще вземе най-правилното решение."

По-рано днес президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителите на банката Петър Чобанов и Радослав Миленков.Би представлявало нарушение на българското и европейското законодателство, а също така и на утвърдените етични норми, ако стана служебен премиер, каза управителят на БНБ Димитър Радев след срещата.

След разговори с президента Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов каза, че няма да приеме да бъде служебен премиер. Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля, допълни той.

Няма да стана служебен премиер, заяви подуправителят на БНБ Радослав Миленков, след срещата с държавният глава. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и в БНБ, допълни той.

Утре срещите и продължават с омбудсмана Велислава Делчева и заместничката и Мария Филипова, а в петък разговорите ще бъдат с шефът на Сметната палата Димитър Главчев, който вече 2 пъти бе служебен министър-председател, и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com