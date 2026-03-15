Бащата на Сияна с неочакван коз за парламента

Неочакван коз за парламента извади бащата на Сияна,която трагично загина на пътя, пометена от ТИР. Както "Стандарт" вече писа, Николай Попов се хвърля в политиката като се явява на изборите с коалиция "Сияние".

Атанаска Бакалова ще води листата на "Сияние" в Пловдив област, това написа Попов в профила си във Фейсбук.

От три години Атанаска води битка за справедливост, след като синът ѝ Димитър Малинов беше убит в село Цалапица, добави Попов.

Убийците на Димитър получиха смешни присъди и след няколко месеца ще се разхождат нагло пред дома на Митко, написа още бащата.

България е държава на абсурдите и това трябва да се промени. СИЯНИЕ не е партия, а гражданска кауза, допълни Попов.

Политиците, с тяхното безхаберие, безсърдечие и агресия, ни накараха да влезем на техния терен, не заради власт, а заради желанието да няма повече хора като нас.

Когато загубиш детето си имаш два пътя: да го последваш или да се бориш за промяна.

Ние избираме втория, с тези думи завърши поста си бащата на Сияна.

