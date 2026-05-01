Бащата на Сияна избухна! Разби опашата лъжа

Защо сме такива българите - на всяка болка трябва задължително да сипем сол в раната, всяко добро дело и всяка кауза трябва да бъдат ударени. Сякаш нито нито една кауза не може да е жива, защото някой истински вярва в нея.

Фалшива новина, че бащата на Сияна си е купил чисто ново "Порше" обиколи социалните мрежи.

Той опроверга напълно тези твърдения със специален пост във Фейсбук. Ето какво гласи той:

"Ако не беше тъжно, щеше да е смешно.

Вчера разбрах от социалните мрежи, че съм си купил Порше.

После разбрах, че не точно съм си го купил, а че ми било подарък, понеже съм се явил на изборите.

Колко яко, нали?!

Забавно е как от лъжи и полуистини се създават фалшиви новини.

От дълги години съм собственик на един от най-успешните проекти за автодетайлинг.

В този бизнес имаме клиенти от цял свят.

Момчета от екипа са работили по най-различни автомобили – в пъти по-скъпи от Порше.

Имаме клиенти, за които може да чуете по световните новини.

Имаме клиенти и родни политици… и то точно тези, които ме плюят здраво.

(Явно не знаят кой е собственикът на мястото, където ги обслужваме.)

За разлика от тях, аз всичко си плащам сам.

Сам платих и кампанията на СИЯНИЕ със законните си пари.

Помогнаха и няколко човека от листите.

През годините чрез бизнеса си съм финансирал най-различни събития, свързани с пътната безопасност.

Особена гордост е кампания, в която обучихме безплатно над 500 млади водачи.

Това се случваше много преди да убият Сияна.

Ще продължа да го правя и скоро ще ви поканя на ново обучение – напълно безплатно и финансирано от мен.

И не мечтая за коли, а за дете, което да отгледам с любов и грижа.

Как никой не написа колко пари дарих и на колко деца помогнах с парите от застраховката на Сияна.

Може би в някоя бедна африканска страна биха го оценили…няма значение. Пак ще го правя.

Който разбрал – разбрал…



