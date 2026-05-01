Ето кой пак наля милиони евро в Столична община

Столичната община получи значителна финансова инжекция от държавния бюджет. Одобрените плащания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2026 г. възлизат на 15 127 075 евро, съобщиха от пресцентъра на „Московска“ 33.

Забавени плащания за завършени проекти

Средствата са предназначени за обекти, заложени в Закона за държавния бюджет за 2025 г., като голяма част от тях реално са изпълнени още в периода 2024–2025 г. Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че това не са „нови“ пари, а отдавна дължими суми за проекти с напреднало строителство или вече приключили дейности.

„За два месеца видяхме какво означава държавата да работи по правила. Очаквам справедливост и предвидимост и от следващото правителство“, коментира Терзиев, визирайки досегашните трудности при получаването на финансирането.

Къде отиват средствата?

Сред ключовите обекти, получили финансиране тази пролет, са:

Ул. „Опълченска“ – за участъка от бул. „Тодор Александров“ до бул. „Сливница“, който бе завършен миналата година, са одобрени общо 5,8 млн. евро.

Бул. „Александър Стамболийски“ – мащабната реконструкция на трасето от Западния парк до бул. „Константин Величков“ получава 11,6 млн. евро. Към момента проектът е във финална фаза – полага се последният слой асфалт.

Инфраструктура в кварталите – осигурени са средства за канализацията по бул. „Симеоновско шосе“, както и за улици в районите „Овча купел“ (ул. „Проф. Никола Милев“ и ул. „Синьо езеро“) и „Възраждане“ (връзката между ул. „Зайчар“ и ул. „Царибродска“).

Равносметката

От 2024 г. досега общата сума на одобрените държавни средства за софийски проекти възлиза на 22,3 млн. евро. Пикът на плащанията е именно през настоящата 2026 г., като всички преводи са по искания, подадени от общината още през миналите две години.

През март бяха разплатени и други 8 млн. евро забавени средства, които бяха насочени приоритетно към районите „Красна поляна“, „Панчарево“, „Нови Искър“, „Лозенец“ и „Банкя“.

