Държавата и местната власт единни в подкрепа на енергетиката в Дупница и Бобов дол

Кметове, общински съветници, представители на местната власт и държавата и народни представители се събраха на работна среща за обсъждане изпълнението на Териториалния план за справедлив преход и ефекта му върху заетостта и икономиката на Кюстендилска област. Срещата се проведе в залата на Общинския съвет в Дупница.

Кметовете на Бобов дол, Дупница и Сапарева баня се опасяват, че евентуално спирането на ТЕЦ-а би означавало около 1200 енергетици, специалисти, администрация и техните семейства да останат без препитание.

Бъдещето на българската енергетика в контекста на местната икономика е национален приоритет, който трябва да бъде адресиран с всички ресурси на държавата, смятат участниците в обсъждането.

Председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов предупреди, че хипотетично спиране на ТЕЦ „Бобов дол“ означава 800 дупничани без работа и 1,5 милиона евро по-малко в икономиката на общината месечно. Това би било „огромен удар, който не може да си позволим в този момент”.

Костадинов представи идеята за създаване на индустриален парк “Рила” и логистична зона край Дупница, които да осигурят перспектива и нови работни места.

Кметът на Бобов дол Елза Величкова е сред най-острите критици на идеята за бързо затваряне на въглищните мощности в региона. Нейният основен аргумент е, че това може да доведе до социална и икономическа криза. Величкова многократно настоява за европейска и държавна подкрепа за справяне с безработицата и привличане на инвеститори, като подчертава, че общината не може сама да понесе последиците от ускорен енергиен преход.

Според нея преходът от въглищна към друга икономика трябва да бъде съпроводен с реални инвестиции и алтернативна заетост, защото в противен случай регионът рискува да загуби голяма част от населението си.

“Изправени сме пред социално-икономическа катастрофа, хората ще избягат от региона при съкращенията в минния сектор”, обясни Величкова.

Акцент в изказването на кмета на Дупница - Първан Дангов, също беше, че ТЕЦ „Бобов дол“ трябва да остане част от енергийната система на България поне до 2038 година.

"Никой тук не говори за затварянето на ТЕЦ "Бобов дол. Те са гаранция за енергийната сигурност на региона и страната", обяви областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.

“Ще помагаме с всички средства. Имате пълната подкрепа на цялата ни парламентарна група, каза народният представител от "Прогресивна България" Явор Гечев, който е и депутат от Кюстендил.

Заместник-министър Русев от МТСП се ангажира с активни действия по преквалификация в условия на преход, ако се наложи. Все пак подчерта, че огромното мнозинство от обследваните хора заявяват желание да продължат работа в ТЕЦ-а.

Организаторите на работната среща посочиха още, че от приемането на плана през 2023 г. до момента не се наблюдава изпълнение на заложените цели – не са привлечени нови инвеститори, не е повишен капацитетът на местните малки фирми и не се разкриват нови работни места, включително в енергийния сектор.

Всичко това изисква пълна мобилизация през инструментите на Териториалния план за справедлив преход на област Кюстендил.

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