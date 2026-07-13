Петрова: „Марица-изток“ няма да се закрива, 1 млрд. евро стоят зад реформата

Енергийният министър Ива Петрова категорично отхвърли слуховете за предстоящо закриване на комплекса „Марица-изток“ и масови съкращения. На среща в Стара Загора тя обяви началото на работен процес за изготвяне на цялостен модел за бъдещето на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“. В него ще участват представители на министерството, БЕХ, двете дружества, синдикатите и политическите сили. Целта е да бъдат запазени работните места и стратегическата роля на комплекса за електроенергийната система.

Реформата е договорена през 2025 г. като част от Плана за възстановяване и устойчивост и предвижда отделяне на мините и държавната централа от структурата на БЕХ. Министерството вече предупреди, че забавянето на решенията за комплекса поставя под риск над 1 млрд. евро от европейския механизъм и Териториалните планове за справедлив преход. До началото на август трябва да бъдат изяснени основните параметри на финансовия, инвестиционния и бизнес плана.

Няма план за закриване

„Виждам, че има огромно напрежение, разпространяват се всякакви слухове, създават се настроения, че едва ли не това е краят на комплекса. Искам да ви уверя, че това категорично не отговаря на истината“, заяви Петрова.

Тя подчерта, че реформата не трябва да се свежда до формално административно отделяне на двете дружества. „Целта е да изградим работещ модел, който да гарантира устойчивото бъдеще на комплекса, а не да го закриваме“, каза министърът.

Експерти поемат разговора

Работните групи ще заседават всяка седмица на място в района на комплекса. Те ще търсят решения за финансирането, инвестиционната стратегия, управлението на разходите и дейността на мините и централата след отделянето им от БЕХ.

„Проблемите в комплекса са били обект на постоянни политически разговори, но работещо решение няма“, посочи Петрова. Според нея политическото противопоставяне трябва да бъде заменено от професионален и прозрачен диалог.

Работните места са приоритет

Основна задача на енергийното министерство ще бъде да не се допусне реформата да разруши икономическата и социалната стабилност в региона. Мините и ТЕЦ „Марица изток 2“ осигуряват заетост на хиляди хора и поддържат свързани предприятия и услуги в Старозагорско.

Петрова определи двете дружества като част от критичната инфраструктура със съществено значение за сигурността и баланса на електроенергийната система.

План за финансиране и инвестиции

Предстои да бъде уточнено как ще се финансират двете компании след преструктурирането, какви инвестиции са необходими и кои разходи могат да бъдат покривани от текущата им дейност. Работните групи ще разгледат и възможностите за оптимизация, без това автоматично да означава съкращаване на персонал.

Успешното приключване на реформата трябва да позволи пълноценното използване на ресурс от 1 млрд. евро, свързан със заложените промени и развитието на региона.

Решенията няма да са на тъмно

Министърът обеща, че работещите, синдикатите, местната власт и обществеността ще бъдат информирани за всяка стъпка. Според нея досегашната практика решенията за комплекса да се вземат без достатъчна публичност е засилила недоверието и страховете сред хората.

След дискусията Петрова посети трите рудника на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“, където разговаря със служители на държавните дружества.

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