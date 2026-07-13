„Бош“ затваря центъра си в София, но продължава инвестициите у нас

Правителството предложи подкрепа и инвестиционни стимули на „Бош“ след решението на германския концерн да закрие инженерния си център в София. Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев обсъди последствията с ръководителя на компанията в България Дан Лазареску.

Двете страни се договориха да запазят активния диалог и да търсят възможности за нови високотехнологични проекти. Компанията увери, че няма да напусне българския пазар и ще продължи останалите си дейности у нас.

Удар за 670 специалисти

„Бош“ обяви в края на юни, че поетапно ще прекрати работата на Инженеринг център София до средата на 2027 г. Промяната засяга около 670 служители - приблизително 400 позиции ще бъдат закрити през 2026 г., а останалите до окончателното спиране на звеното. Центърът разработваше автомобилен софтуер, системи за подпомагане на водача, решения за автоматизирано шофиране и електромобилност.

Месеци на тежки разговори

Дан Лазареску обясни, че решението е взето след продължително обсъждане и е част от по-широко преструктуриране на инженерните звена на концерна в Европа.

„Обсъждахме ситуацията в София много интензивно в продължение на няколко месеца. В момента извършваме структурни промени, които засягат различни инженерни центрове в Европа“, заяви той.

Компанията посочва като причини спада в автомобилното производство, по-бавното навлизане на електрическата мобилност и автоматизираното шофиране, високите разходи и изместването на търсенето към пазари извън Европа.

„Бош“ запазва други дейности

Закриването няма да засегне всички звена на групата в страната. „Бош“ ще продължи продажбите, обслужването и обученията в областта на автомобилното оборудване, електроинструментите, отоплителните и сградните технологии, както и дейността при домакинските уреди.

Около 300 специалисти в „Бош Диджитал“ ще останат на работа по софтуерни разработки, облачни технологии, Интернет на нещата и решения с изкуствен интелект. Звеното обслужва глобални проекти на германската група и няма да бъде включено в закриването на инженерния център.

Кабинетът предлага стимули

Пулев увери ръководството на концерна, че държавата е готова да използва наличните инструменти за подкрепа на настоящите дейности и за привличане на бъдещи инвестиции.

„Искаме да ви помогнем с всичко, което е по силите ни. Ако можем да подкрепим настоящите ви дейности или да предоставим стимули за бъдещ растеж, сме готови да мобилизираме всички възможни инструменти“, заяви вицепремиерът.

Нов шанс в дигитализацията

Правителството вижда възможност за бъдещо сътрудничество при ускореното въвеждане на електронни услуги в администрацията. Пулев посочи, че България ще има нужда от експертизата на водещи технологични компании и може да развие нови партньорства с „Бош“ именно в тази област.

Автомобилният сектор е застрашен

Икономическият министър предупреди, че сътресенията в германската автомобилна индустрия се пренасят пряко и върху България. По думите му секторът формира над 10 на сто от брутния вътрешен продукт, а в страната работят близо 40 развойни центъра.

„Трябва да гарантираме, че тази висококвалифицирана работна сила ще се адаптира към новите реалности. Искаме не само да запазим връзките си с германската автомобилна индустрия, но и да ги задълбочим“, подчерта Пулев.

Германия остава ключов партньор

Вицепремиерът определи Германия като водещ индустриален партньор и най-голям експортен пазар за България. Той заяви, че кабинетът ще продължи да насърчава германските инвестиции чрез механизми за индустрията, енергоемките предприятия и компаниите със стратегическо значение за икономиката.

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