България се позиционира като врата към Европа за инвеститори от ОАЕ

България отчита ръст от над 17 процента на двустранната търговия с Обединените арабски емирства и вижда в страната стратегически партньор за инвестиции, индустрия и съвместни проекти. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на Бизнес форум България - ОАЕ 2026 в София. Събитието е организирано от Българския бизнес съвет в Дубай под егидата на Търговската камара на Дубай. Акцентът в изказването й беше върху преминаването от добри дипломатически отношения към по-силно икономическо партньорство с реални инвестиции.

ОАЕ като партньор отвъд търговията

„За България отношенията с Обединените арабски емирства са много повече от добри дипломатически отношения и успешен търговски обмен“, заяви Карадимова.

По думите й България разглежда ОАЕ като стратегически партньор - държава, която споделя разбирането, че икономическото развитие се постига с визия, решителност и дългосрочни инвестиции.

Това послание поставя отношенията между двете страни в по-широка рамка. Не става дума само за износ и внос, а за партньорство, което може да обхване индустриални проекти, инвестиции, технологии, логистика и връзки между европейския и близкоизточния пазар.

304 млн. щатски долара търговия за година

Карадимова посочи, че през 2025 г. двустранната търговия между България и ОАЕ е достигнала близо 304 млн. щатски долара. Това представлява ръст от над 17 процента на годишна база.

Според данни на Българската народна банка, цитирани от заместник-министъра, общата сума на инвестициите от ОАЕ в България възлиза на 156,7 млн. евро. По думите й това е ясен знак за доверието между двете държави и за потенциала, който тепърва може да бъде развит.

Тези числа дават конкретна основа на политическата заявка. Когато търговията расте, а инвестициите вече имат измерим обем, разговорът за стратегическо партньорство излиза от общите формули и влиза в практична икономическа посока.

България като връзка между региони

Заместник-министърът акцентира върху стратегическите предимства на България като инвестиционна дестинация. Тя подчерта, че страната е член на Европейския съюз, еврозоната и Шенгенското пространство.

„Това ни поставя в позицията на естествена врата към европейския пазар и като стратегическа връзка между Европа, Близкия изток и Азия“, заяви Карадимова.

Според нея България се утвърждава като един от най-стабилните и перспективни икономически центрове в Югоизточна Европа. Това е силен аргумент към инвеститори от ОАЕ, които търсят достъп до европейския пазар, но и добра позиция за движение на капитали, стоки и технологии между няколко региона.

Стратегически инвеститори и съвместни проекти

Карадимова отбеляза, че усилията на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията са насочени към привличане на стратегически инвеститори в ключови сектори. Тя подчерта, че България предлага стабилност, достъп до европейските пазари, индустриален потенциал и талантливи специалисти.

„Емирствата са световен пример за това как стратегическата визия и последователните инвестиции могат да превърнат една държава в глобален икономически лидер“, заяви заместник-министърът.

По думите й съчетаването на емиратския инвестиционен опит с българските предимства създава възможности за съвместни проекти с дългосрочна стойност. Точно това е следващата логична стъпка - не само по-висок търговски обмен, а реални партньорства, които оставят индустриален и икономически ефект.

От добри отношения към конкретни инвестиции

Следващият етап в отношенията между България и ОАЕ според Карадимова трябва да бъде белязан от конкретни инвестиционни проекти. Това означава икономическите връзки да се развиват не само чрез увеличаване на стокообмена, а чрез по-трайно присъствие на капитали, технологии и бизнес партньорства.

Форумът в София даде именно такава посока. България постави на масата членството си в ЕС, еврозоната и Шенген, стабилната си позиция в Югоизточна Европа и възможността да бъде вход към европейския пазар. ОАЕ от своя страна са представени като държава с инвестиционна култура, стратегическа визия и капацитет за мащабни проекти.

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