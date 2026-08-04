Нови инвестиции в индустриална зона позлатяват ключов наш град

Правителството започва мощна офанзива за ускорена индустриализация, повече инвестиции и икономически растеж в регионите. Кабинетът ще насочи европейски средства към индустриалните зони, ще намали административната тежест и ще отвори възможност частният капитал да финансира стратегически инфраструктурни проекти. Това обяви в Русе вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Според него държавата вече разполага с необходимите инструменти, за да подкрепи реално бизнеса и местната власт.

Нов двигател за растежа на регионите

Сред основните приоритети на правителството са по-ефективното управление на европейските средства, повишаването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и ускоряването на индустриализацията.

Пулев представи плановете на кабинета по време на срещи с областния управител на Русе д-р Любомир Владимиров, кмета Пенчо Милков и представители на местния бизнес.

„Поели сме ангажименти към гражданите и бизнеса да заложим инструменти за растеж. Нашата задача е те да работят реално за регионите и за компаниите, които имат инициатива, потенциал и необходимото ниво на подготовка“, подчерта вицепремиерът.

По думите му правителството вече разполага с необходимия инструментариум, за да надгради политиките за подкрепа на регионите и компаниите.

Индустриалните зони привличат нови инвеститори

Като основен приоритет Пулев посочи развитието на индустриалните зони и изграждането на инфраструктурата, необходима за привличането на нови инвеститори.

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията вече е провело серия от срещи с оператори на индустриални зони от цялата страна. Целта е да бъдат определени конкретни проекти, които могат да получат подкрепа още със следващия държавен бюджет.

„Идеята е чрез активен диалог с бизнеса, операторите на индустриални зони и местната власт да стигнем до конкретни проекти, които да бъдат подкрепени в рамките на следващия бюджет“, заяви министърът.

Според него инвестициите в инфраструктурата на индустриалните зони могат да се превърнат в катализатор за икономическия растеж на цели региони. Добре подготвените терени, пътищата, електроснабдяването и транспортните връзки са сред основните условия големите компании да изберат България.

Русе става ключов индустриален център

Пулев открои стратегическото значение на Русе като индустриален и логистичен център. Според него градът има огромен потенциал заради местоположението си, връзката с река Дунав и близостта до Румъния.

„Без транспортна свързаност няма достъп до регионите. Русе има огромен потенциал и трябва да използваме стратегическото му положение, включително връзките с пристанищната инфраструктура и железопътния транспорт“, каза вицепремиерът.

По време на разговорите беше поставен специален акцент върху развитието на интермодалния терминал в Русе. Проектът е определен като важна част от транспортната свързаност на региона и като условие за привличането на нови промишлени и логистични инвеститори.

Обсъдени бяха и възможностите за разширяване на Свободна зона - Русе, както и необходимите инвестиции в инфраструктурата ѝ.

Нов закон отключва частния капитал

Поради ограниченията пред публичните финанси правителството подготвя нов модел за финансиране на големи инфраструктурни проекти.

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията разработва изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства. Той е подготвен по европейски модели и трябва да създаде ясни правила за участието на бизнеса в стратегически държавни и общински проекти.

Според Пулев новата законова рамка може значително да промени перспективите пред българската икономика, като мобилизира частен капитал за изграждането на инфраструктура, която държавата трудно може да финансира сама.

Проектът ще бъде представен за обсъждане със заинтересованите страни, преди да бъде официално внесен в Народното събрание.

Над 13 млн. евро за индустриалния парк

Икономическият министър посети Индустриалния парк ЛВЗ - Локомотивно-вагонния завод, който се финансира с над 13 млн. евро по НПВУ.

Пулев разгледа и Свободна зона - Русе, управлявана от Национална компания „Индустриални зони“ към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

С компаниите инвеститори той обсъди перспективите за развитието на региона, инфраструктурните затруднения, необходимите законодателни промени и мерките за насърчаване на инвестициите.

Посланието на вицепремиера беше ясно - държавата ще насочи усилията си към проекти, които създават производство, работни места и дългосрочен икономически растеж. Индустриалните зони, модерната инфраструктура и партньорството с частния бизнес трябва да се превърнат в основните инструменти за връщането на инвестициите в българските региони.