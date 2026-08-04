Село на тракийски принцове стана имотна сензация. Новата Бистрица

Село на тракийски аристократи става новата имотна сензация до София. Новата Бистрица се намира едва на 20 км от шумната и прашна столица. Село Яна предлага не само къщи и парцели на много изгодни цени, но и древна история, която кара всеки, купил имот в райското кътче, да се чувства горд и свързан с древното минало на България.

Между древността и новата София

Яна се намира в район „Кремиковци“ на Столична община – на около 20 километра от центъра на София. Селото е близо до Горни Богров, Бухово и Ботунец, но най-голямото му предимство е стратегическото положение.

Само преди години тази част на столичната периферия се свързваше основно с индустрията. Днес картината постепенно се променя.

Северната скоростна тангента, Ботевградското шосе и връзките с Околовръстния път превръщат района в един от новите коридори за развитие на София.

Докато южните села около Витоша вече са достигнали висок ценови праг, източната периферия предлага нещо, което все повече семейства търсят - пространство, двор и близост до столицата.

Земя за къщи – новата битка на строителите

Имотният пазар в Яна все още не е достигнал мащабите на Лозен или Бистрица, но сигналите са ясни - интересът към земята расте.

В момента парцелите в селото се предлагат в широк диапазон според местоположение, регулация и комуникации. Сред активните оферти има урегулирани терени около 1000–1200 кв. м с цени приблизително около 80–100 евро за квадратен метър, а по-големи инвестиционни парцели достигат стотици хиляди евро.

За сравнение, в утвърдените южни райони около София цената на земята вече включва сериозна „премия“ за престиж.

Точно това е моментът, в който инвеститорите обикновено започват да търсят следващите места за развитие.

Къща с двор - мечтата на софийското семейство

Яна привлича най-вече хора, които искат да избягат от апартамента, но да останат близо до града.

На пазара вече има предложения за къщи със собствен двор, като цените зависят от годината на строителство, площта и състоянието. Средните нива на активните оферти за къщи са около 200–250 хиляди евро, като по-новите и по-големи имоти могат да достигнат значително по-високи стойности.

Появяват се и нови жилищни проекти, включително бутикови сгради, което показва, че интересът вече не е само към старите селски къщи.

Големият въпрос е дали Яна ще повтори модела на Лозен - място, което започва като достъпна алтернатива, а постепенно се превръща в престижен адрес.

Тракийските могили, които пазят тайните на миналото

Преди да стане интересна за строителите, Яна е интересна за археолозите. Около селото се намират тракийски могили, известни като "Янините могили“, както и останки от римско селище, свързано с местността "Оброк“. Това показва, че районът е бил обитаван още в дълбоката древност.

Тук не става дума просто за поредното село край София. Под съвременните улици лежи пласт от история, започнала хилядолетия преди появата на столицата в днешния й вид.

Траките са избирали тези места неслучайно - заради близостта до вода, плодородните земи и удобното разположение между планината и равнината. Днес същите фактори привличат и новите жители.

Две църкви пазят Яна

В центъра на селото времето сякаш върви по-бавно. Яна има две църкви - "Света Троица" и "Света Ана", които са сред ценните местни паметници и са част от духовната история на населеното място. Те са свидетелство, че Яна не е ново селище, появило се около София заради имотния пазар.

Това е място с памет.

От индустриална периферия към нов квартал на София

Голямото предимство на Яна е, че не започва от нулата. В селото има училище, детска градина, читалище, медицински център, местна администрация и транспортна връзка. Това са детайли, които за купувачите на къщи стават все по-важни. За едно семейство не е достатъчно само красив двор. Трябват ежедневни удобства – детето да има училище, магазинът да е наблизо, а до София да се стига бързо.

Новата Бистрица или поредното обещание?

Яна е напът да се превърне в новата Бистрица. Да, няма гледката към Витоша, все още няма луксозния имидж на Панчарево, нито винения престиж на Лозен. Но има нещо друго - свободна земя, стратегическо място и потенциал.

Историята на софийските села показва един и същи модел. Първо идват хората, които търсят по-достъпен живот. После идват инвеститорите. След това цените тръгват нагоре. И Яна може да се окаже следващата спирка в това движение.

Село на тракийски аристократи, две църкви и бъдещи квартали с нови къщи.

Място, което днес още изглежда далеч от шумната слава на Бистрица, но утре може да се превърне в един от новите адреси на София.