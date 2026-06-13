Селото с желязната вода стана имотна сензация
Между София и Стара планина – новата тиха локация на пазара
Следете всички новини, анализи и коментари за къщи край София. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Между София и Стара планина – новата тиха локация на пазара
1440 къщи се строят в момента
Мърчаево вече е новият луксозен адрес на богатите столичани
Става новият тузарски квартал на столицата
1500 къщи се строят в момента, на мода са триетажните
Градът или селото: новият избор на младите семейства